Si è chiusa con una medaglia d’argento la seconda giornata di Campionati Europei per Davide Plebani e Simone Consonni.

Il 23enne di Sarnico e il 25enne di Brembate Sopra (sostituito in finale da Michele Scartezzini), hanno terminato la sfida decisiva dell’inseguimento a squadre alle spalle della Danimarca.

Foto 2 di 2



Distanti oltre un secondo e mezzo già a metà gara, negli ultimi 500 metri gli azzurri guidati da Filippo Ganna e Francesco Lamon hanno pagato le fatiche accumulate nei turni precedenti, tagliando il traguardo in 3’54”117, un tempo che potrebbe condurli a Tokio 2020.

In campo femminile risultato notevole per le portacolori della Valcar- Cylance Cycling Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini e Marta Cavalli che, in compagnia di Letizia Paternoster e Martina Alzini, sono salite sul terzo gradino del podio.

In grado di recuperare lo svantaggio accumulato nel primo chilometro, le ragazze di Edoardo Savoldi hanno progressivamente aumentato l’andatura chiudendo così la prova con 4”5 sulle colleghe francesi e fermando il cronometro in 4’17”610, nuovo record italiano.

Medaglia di legno invece per Maria Giulia Confalonieri che nell’eliminazione non è andata oltre la quarta posizione.

Apparsa brillante nelle prime fasi della competizione, l’atleta tesserata per il team di Bottanuco ha subito un errore di tattica nella volata decisiva per il bronzo.

In conclusione va segnalato infine anche il settimo posto di Consonni nello scratch che, dopo essersi messo in luce nei giri precedenti, non è riuscito a replicare all’attacco lanciato in contropiede dallo spagnolo Sebastian Mora Vedri a 10 tornate dalla conclusione.

Foto UEC-Union Européenne de Cyclisme