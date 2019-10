Bergamo festeggia 15 neo Maestri del Lavoro e premia 30 studenti

I 15 neo Maestri bergamaschi che hanno ricevuto la “Stella al Merito del Lavoro” concessa dal Presidente della Repubblica a Milano il 1 maggio scorso, riceveranno dal Console Provinciale, MdL Cav. Luigi Pedrini, la tessera di socio della Federazione Nazionale e la stella distintivo; dalla Amministrazione Provinciale un diploma e dalla Camera di commercio un targa.

Questi i neo Maestri 2019:

Giovanni Bellini di Luzzana (Gewiss spa di Cenate Sotto)

Zaverio Campana di Bonate Sopra (Confartigianato Bergamo)

Luigi Degoni di Grassobbio (Sacbo spa di Grassobbio)

Alessandro Epis di Seriate (Siad spa di Bergamo)

Livio Galbusera di Terno d’Isola (Siac spa di Pontirolo Nuovo)

Alessandra Ghigliazza di Bergamo (Confartigianato Bergamo)

Claudio Mario Lorenzi di Brusaporto (Framar spa di Costa di Mezzate)

Albino Maffioletti di Treviolo (Ind. Far. Menarini di Firenze)

Bruno Manzoni di Berbenno (Allegrini spa di Grassobbio)

Claudio Mazzucca di Bergamo (STMicroelectronics spa di Agrate Brianza)

Domenico Perricone di Dalmine (R.F.I. – Brescia)

Mario Rinaldi di Brembilla (Scaglia Indeva spa di Valbrembilla)

Rosangela Rossi di Brusaporto (Framar spa di Costa di Mezzate)

Roberto Vavassori di Curno (Brembo spa di Stezzano)

Luisa Zanotti di Bergamo (Framar spa di Costa di Mezzate)

Saranno presenti alla cerimonia: Salvatore Grimaldi, Presidente Bianchi Spa; Alberto Bombassei, Presidente Brembo Spa; Daniela Guadalupi Gennaro, Presidente ARMR; Pierino Persico, Presidente Persico Spa; Stefano Scaglia, Presidente Scaglia – Indeva Spa; Raffaelllo Melocchi, Presidente Minifaber Spa e tutti gli Datori di Lavoro e i Direttori Risorse Umane delle aziende di provenienza dei neo Maestri 2019

Nel discorso introduttivo il console Pedrini dopo aver richiamato i motivi peculiari della decorazione a Maestro del Lavoro e sottolineato il senso, la storia, il significato profondo della Stella al Merito del Lavoro concessa dal Presidente della Repubblica, riassunti nelle tre parole magiche – perizia, laboriosità e condotta morale – , ha invitato i neo Maestri a continuare nel lavoro, nella vita famigliare e civile con lo stesso entusiasmo e forza di volontà che li ha portati a questo riconoscimento ufficiale.

Il valore civico della decorazione deve diventare un impegno verso la collettività e nel nostro Consolato le occasioni non mancano: una presenza propositiva e proiettata verso il futuro, forte di una esperienza di vita e di lavoro e piena di quella passione che ci ha sempre contraddistinto deve tradursi in esempio ed azione verso i giovani, verso gli studenti, verso tutto quel mondo che ha bisogno di essere accompagnato verso l’esperienza lavorativa.

Nella seconda parte della cerimonia, ci sarà la consegna dei Premi di Merito agli Studenti che hanno seguito i corsi da noi tenuti nel progetto di Alternanza Scuola-Lavoro. Le Borse di studio sono 17 per 30 studenti in parte messe a disposizione dal Consolato e parte da liberalità di Enti, Imprese e Persone singole.

Gli studenti sono stati segnalati dagli Istituti scolatici ed hanno preparato – in singolo o in gruppo – una tesina di studio.

Elenco dei premiati:

1 – Giulia Imberti, cl. 1° Acconc., CFP-ABF di Albino

2 – Eleonora Cadeddu, 3°G Moda, CFP-ABF di Bergamo

3 – Marco Nisoli, 4°A, CFP-ABF di Treviglio

4 – Arianna Pasquali, 2° comm. EFP di Seriate

5 – Greta Bramati, 2°ALS, ISIS Betti Ambiveri di Presezzo

6 – Suele Besenzoni, 3°AT, ISIS Caterina Caniana di Bergamo

7 – Filippo Invernizzi, 3° Trasp.Log: Istituto Aeronautico A.Locatelli di Bergamo

8 – Andrea Bacchiani, Lorenzo Caldara, Cristian Merli, Tommaso Nicoli, Simone Paris, Letizia Capelli, Marina Bergamini, 3°X e 3°A, Istituto Lotto di Trescore Balneario

9 – Melissa Diouri, 4°T, ISIS Mairone da Ponte di Presezzo

10 – Valentina Marta, 4°B-LSU, Istituto Oberdan di Treviglio

11 – Gabriele Baldini, 3° TA, ITIS P. Paleocapa di Bergamo

12 – Lorenzo Bellini, Michele Bonome, Isacco Giovanni Foglieni, Andrea Fustelli, Raffaele Pia, Bruno Toscano, 3°A Manutenz. e Assis.Tec.,Istituto C. Pesenti di Bergamo

13 – Lara Bosis, 4°A AFM/RIM, ISIS G.B.Rubini di Romano di Lombardia

14 – Chiara Fustinoni, 2° AL, Istituto David Turoldo di Zogno

15 – Erika Gedda, 3° ATG, ISIS Zenale Butinone di Treviglio

16 – Camilla Colombo, Gabriele Massa, Cecilia Moriggi, 3° C, Liceo Stat. G. Galilei di Caravaggio

17 – Giulia Macario, 3° Liceo Linguistico Convitto Nazionale di Lovere