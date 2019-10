“Arlechì servitore di due padroni” sbarca in Valcavallina

La compagnia teatrale La Gilda delle Arti sabato 19 ottobre alle 20.45 porta in scena a Trescore Balneario la ventiduesima edizione de “ Arlechì servitore di due padroni” una fiaba teatrale in cui colpi di scena, equivoci e stramberie si susseguono senza sosta.

Ideata da Carlo Goldoni nel 1745, “Arlecchino servitore di due padroni” ha come protagonista Truffaldino, un servo povero e sempre affamato che cerca di assicurarsi la paga e il pranzo con

mille stratagemmi. Truffaldino è meglio conosciuto come Arlecchino, tipica maschera della commedia dell’arte modalità diffusasi a partire dal XVI secolo.

Gli attori dell’Arte non recitavano “a copione”, ma improvvisando: conoscevano la trama dello spettacolo e i suoi punti salienti, indicati in un canovaccio, per poi creare dialoghi e battute. I personaggi mascherati rispondevano allo stereotipo di un “tipo” di personaggio: il vecchio mercante, libidinoso o avaro, era Pantalone, il vecchio colto era il Dottore, il servo astuto Brighella

e il servo pasticcione Arlecchino. Ognuno di essi parlava un dialetto: Goldoni stesso ne spiega l’origine nei suoi scritti; il mercante parlava Veneziano perché Venezia era il centro dei commerci, il

giurista parlava Bolognese perché in quella città c’era l’università, i servi parlavano Bergamasco perché i servitori dei ricchi mercanti veneziani venivano dai territori di terraferma, come Bergamo. A loro si aggiungevano gli “amorosi”, interpreti giovani e senza maschera che parlavano un italiano “letterario” e alto, sempre al centro di amori contrastati.

Il primo regista italiano a mettere in scena nel 1947 la prima versione di “Arlecchino servitore di due padroni” fu Giorgio Strehler: lo spettacolo debuttò al Piccolo Teatro di Milano ed ebbe un successo strepitoso in tutto il mondo. Riprendendo la scelta già fatta da Strehler, anche La Gilda delle Arti decide di mettere in scena il copione di Goldoni con alcune modifiche. Con gli abiti a toppe a forma di rombo e la maschera da gatto, L’Arlechì della Gilda cerca di restituire un personaggio vivo, non solo un’icona del teatro tradizionale: nella vicenda, sia Arlecchino che Brighella non parlano il dialetto bergamasco del 1700, ma il dialetto contemporaneo di due attori di 27 anni, rispettivamente di Curnasco e di Verdellino. La Gilda delle Arti ha inoltre deciso di ambientare la vicenda non a Venezia ma in Città Alta.

La base di riferimento è sempre il copione Goldoniano ma, proprio per rimanere nello spirito della Commedia dell’Arte, si è lasciata agli attori grande libertà nel reinterpretare rendendo proprio il

testo.

Il cast comprende attori di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

CAST: Nicolas Adobati, Sara Arnoldi, Giovanni Fiorinelli, Nicola Armanni, Ivan Fumagalli,

Miriam Ghezzi,

Marzia Corti, Giuseppe Modica

REGIA: Miriam Ghezzi

DIREZIONE ARTISTICA: Nicola Armanni

COSTUMI: Miriam Ghezzi, Federica Sanseverino

SCENOGRAFIA: Nicolas Adobati