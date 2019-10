Al via la nuova stagione de “L’isola di Pietro”: la tv del 18 ottobre

Per la prima serata in tv, venerdì 18 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la sesta delle dieci puntate di “Tale e quale show”. Questa sera nel programma condotto da Carlo Conti si scoprirà chi, tra i tredici artisti in gara, si aggiudica il titolo di vincitore della nona edizione di “Tale e quale show”. Dalla prossima settimana i migliori artisti di questa edizione se la vedranno con i migliori interpreti delle precedenti edizioni per stabilire il campione assoluto del 2019.

In giuria, come sempre, ci saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

La classifica al momento recita: 1 Davide De Marinis, 2 Jessica Morlacchi, 3 Agostino Penna, 4 Flora Canto, 5 Francesco Monte, 6 Lidia Schillaci, 7 David Pratelli, 8 Eva Grimaldi/Tiziana Rivale, 9 Francesco Pannofino/Gigi e Ross, e 10 Sara Facciolini.

Le imitazioni di stasera saranno: Flora Canto – Anna Oxa, Francesco Pannofino – Louis Armstrong, Sara Facciolini – Malika Ayane, Lidia Schillaci – Maria Callas, Gigi e Ross – Claudio Baglioni e Gianni Morandi, Francesco Monte – Michael Bublè, Tiziana Rivale – Anastacia, Eva Grimaldi – Sophia Loren, Agostino Penna – Fausto Leali, Davide De Marinis – Lucio Battisti, Jessica Morlacchi – Christina Aguilera e David Pratelli – Adriano Celentano.

Canale5 alle 21.20 proporrà la prima delle sei puntate della fiction de “L’isola di Pietro 3”, con Gianni Morandi, Francesco Arca, Francesca Chillemi e Caterina Murino. Durante la sua abituale corsa mattutina, Pietro s’imbatte in una neonata, che è stata abbandonata in un cantiere navale. Dopo averla portata in ospedale, corre da Valerio Ruggeri, il nuovo vicecommissario, per denunciare l’accaduto. Elena, intanto, scopre che la bambina potrebbe essere la figlia di Chiara, un’adolescente fuggita di casa.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis Los Angeles”, con Daniela Ruah, A.J. Coock, Aisha Tyler e Joe Mantegna. Andrà in onda l’episodio intitolato “Finché morte non ci separi”: Kensi e Deeks sono finalmente pronti a convolare a nozze e decidono che sarà Hetty a ufficializzare la loro unione. Poco prima di recarsi alla cerimonia Deeks riceve l’inaspettata visita di Anatoli Kirkin, un criminale legato alla mafia russa.

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

La7 alle 21.15 proporrà una nuova puntata di “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi fra attualità e satira.

Tv8 alle 21.30 trasmetterà le Home Visit del talent “X Factor”, andate in onda ieri (giovedì 17 ottobre) su Sky Uno. Una nuova fase del programma condotto da Alessandro Cattelan, che fa seguito ai bootcamp in cui i quattro coach (Sfera Ebbasta, Malika Ayane, Samuel dei Subsonica e Mara Maionchi) hanno scelto i 20 migliori talenti. Le Home visit per la prima volta nella storia di X Factor avverranno davanti a un pubblico e rappresenteranno l’ultimo scoglio da superare per ottenere un posto tra i 12 concorrenti di questa nuova edizione. I 12 finalisti accederanno ai Live e saranno divisi nelle consuete categorie: Under Donne, Under Uomini, Over 25 e Gruppi, ognuno seguito dal proprio mentore. Si partirà il 24 ottobre su SkyUno (il 25 su Tv8).

Su Canale Nove alle 21.25 Maurizio Crozza torna “dal vivo” con “Fratelli di Crozza” fra satira e imitazioni. Oltre ai personaggi storici ce ne saranno di nuovi, fra cui “The New Conte“, il volto del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 “Contromano”, di e con Antonio Albanese; su Italia1 alle 21.20 “Guardians – Il risveglio dei guardiani”, con Anton Pampushnyy; e su Rai4 alle 21.15 “Ice soldiers”, con Dominic Purcell.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Il danno”, con Jeremy Irons; su La5 alle 21.10 “La rivolta delle ex”, con Matthew McConaughey; su Iris alle 21 “Sorvegliato speciale”, con Sylvester Stallone; e su Italia2 alle 21.15 “Final destination 5”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Art night: ombre elettriche”. Angeli, Festa, Schifano, gli artisti che hanno anticipato, vissuto e assorbito il gli anni ’60 da protagonisti. “David Bailey il fotografo delle star”: fotografo e cineasta, pittore e scultore, sposato con Catherine Deneuve, amico di star come Mick Jagger, Andy Warhol e Jack Nicholson.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Un passato da dimenticare” e “Il fratello brasiliano”. Nel primo, Joséphine si occupa di Pierre Castignac, vittima di amnesia in seguito a un incidente d’auto. Pierre non ricorda il suo nome, né di avere una moglie e un figlio. Nel secondo, Joséphine viene incaricata di prendersi cura di Vincent, un affermato chirurgo, che è alle prese con seri problemi per l’improvviso arrivo dal Brasile di un fratello, di cui non conosceva neppure l’esistenza.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “EuroGames”, condotto da Ilary Blasi e Alvin; e su Real Time alle 21.10 “Bake off Italia: dolci in forno”.