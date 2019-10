Una guida spiega come risparmiare con le compagnie aeree low cost

Liligo, motore di ricerca viaggi fra i più importanti in Europa, ha condotto un’analisi sui voli low cost e ha creato una guida con le informazioni utili per risparmiare sui costi di un viaggio. Tra i fattori che influenzano maggiormente il costo del biglietto aereo ci sono la scelta della compagnia e le politiche sul bagaglio da portare in vacanza.

Lo studio di Liligo, infatti, evidenzia come le compagnie low cost siano più economiche in relazione alla destinazione scelta: alcuni vettori aerei possono offrire prezzi più vantaggiosi per una specifica meta perché viaggiano su quella tratta con maggiore frequenza o hanno concentrato la loro operatività verso alcuni paesi particolari. Ad esempio, per i voli sul territorio italiano sono da preferire compagnie come Vueling, easyJet e Ryanair.

Anche il trasporto dei bagagli può essere un fattore determinante per risparmiare sul costo del biglietto aereo. Come riportato da Liligo, le compagnie aeree low cost non permettono di portare a bordo valigie grandi, consentendo solo l’imbarco gratuito di un piccolo bagaglio a mano. Ma, anche in questo caso, le dimensioni previste per il bagaglio a mano a pagamento e quello registrato in stiva presentano differenze a seconda del vettore: Ryanair è la compagnia con le regole più restrittive e permette di portare a bordo in modo gratuito solo una piccola borsa; mentre Volotea, Vueling, Norwegian Air e Pegasus consentono di portare un bagaglio e una borsa di piccole dimensioni.

Altri elementi rilevati da Liligo come importanti nel risparmio sui costi di un viaggio in aereo sono la prenotazione in anticipo, la comparazione dei prezzi fra quelli proposti dalle varie compagnie e l’iscrizione ai programmi fedeltà. Questi ultimi permettono di raccogliere punti che consentiranno di beneficiare di sconti e altri vantaggi come offerte di voli, imbarchi prioritari o bagagli a mano aggiuntivi.

Per facilitare la ricerca della soluzione più economica, l’utilizzo di un comparatore di prezzi come Liligo consente una ricerca rapida e accurata, specifica per le proprie esigenze di viaggio. Inoltre, creando un avviso prezzi si possono ricevere periodicamente utili informazioni e trovare in questo modo la migliore soluzione di viaggio.