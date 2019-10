Torre Pallavicina, migliorano le condizioni del bimbo caduto a scuola

Migliorano le condizioni del bimbo di 7 anni caduto a Torre Pallavicina, alla scuola primaria, durante l’intervallo nella mattinata di giovedì 17 ottobre.

Il giovane alunno ha battuto la testa mentre giocava con alcuni compagni durante la pausa dalle lezioni. Un colpo violento che gli ha fatto perdere i sensi e ha creando grande allarmismo tra le insegnanti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto, poco dopo, sono arrivate un’automedica e un’ambulanza da Rovato, oltre all’elisoccorso partito da Milano.

Una volta giunti in via Nazario e Celso Santi, i sanitari hanno portato le prime cure al bimbo, che è stato poi trasportato agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso.

Le ultime notizie, però, dicono che il piccolo di 7 anni ha ripreso conoscenza: non è in pericolo di vita.

Per gli insegnanti e i giovani compagni di scuola del bimbo si è dunque trattato di un brutto spavento e di una mattinata da incubo, che si è fortunatamente conclusa con un lieto fine.