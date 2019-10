Torre Pallavicina, bimbo di 7 anni cade a scuola durante l’intervallo: è grave

Grave incidente alla scuola primaria di Torre Pallavicina nella mattinata di giovedì 17 ottobre. Un bimbo di 7 anni è caduto mentre, durante l’intervallo, stava giocando con alcuni compagni.

L’incidente è avvenuto all’istituto di via Nazario e Celso Santi alle 11.

La caduta ha causato un violento colpo alla testa al giovane alunno, con gli insegnanti che hanno appreso subito quanto fosse grave la situazione.

Sul posto sono accorsi l’automedica e l’ambulanza di Rovato oltre all’Elisoccorso da Milano: il bimbo è stato portato in ospedale per accertamenti in codice rosso, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

La scuola primaria di Torre Pallavicina fa parte dell’istituto comprensivo “Martiri della Resistenza” di Calcio.