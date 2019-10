Somiglia più alla primavera che fa i capricci, questo autunno che regala giornate luminose e calde dopo pioggia e temporali. Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo ci spiega cosa succederà nei prossimi giorni a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Dopo una parentesi soleggiata tornano correnti umide meridionali collegate a una vasta circolazione depressionaria tra le Isole Britanniche e l’Europa occidentale. Queste determineranno un periodo perturbato con cieli più nuvolosi e alcune perturbazioni, almeno fino a sabato, attive in prevalenza sulla Lombardia occidentale.

Giovedì 17 ottobre 2019

Tempo Previsto: in prevalenza soleggiato al mattino ovunque ed asciutto. Nel pomeriggio abbastanza soleggiato e frequenti velature estese per nubi medio-alte più compatte verso sera, ma ancora senza fenomeni. Nella sera-notte velature estese e compatte quasi ovunque per nubi medio-alte con cielo da nuvoloso a parzialmente nuvoloso; annuvolamenti bassi estesi e compatti su Oltrepò Pavese e pianura medio-bassa occidentale di Milanese, Lodigiano e Pavese con pioviggini o piogge deboli intermittenti.

Temperature: minime in moderato o lieve calo e massime stazionarie in pianura: minime comprese tra 6°/12°C, massime comprese tra 16°/22°C.

Venerdì 18 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso o coperto ovunque con qualche schiarita tra Lodigiano e Cremonese con pioviggini o piogge deboli intermittenti su Pavese, Milanese, Brianza; altrove asciutto. Nel pomeriggio molto nuvoloso o coperto quasi ovunque, eccetto su Mantovano dove saranno possibili schiarite anche ampie, con piogge deboli sparse su Oltrepò Pavese, Milanese, Brianza, Lecchese e Comasco. Possibili piogge deboli intermittenti su Val Chiavenna, altrove asciutto. Nella sera-notte cielo molto nuvoloso o coperto quasi ovunque e sempre da poco nuvoloso a nuvoloso su Mantovano, con piogge deboli diffuse sui settori centro-occidentali (Varesotto, Comasco, Lecchese, Milanese, Brianza e Pavese) e deboli intermittenti sulla Val Chiavenna; altrove precipitazioni generalmente assenti. Limite della neve al di sopra dei 2500-2800 metri.

Temperature: minime in moderato o lieve aumento e massime in moderato aumento o stazionarie in pianura: minime comprese tra 13°/14°C, massime comprese tra 20°/21°C.

Sabato 19 ottobre 2019

Tempo Previsto: molto nuvoloso o coperto al mattino sui settori centrali e nord-occidentali (Valtellina, Varesotto, Comasco, Lecchese, Milanese, Brianza, alto Bergamasco, Val Trompia) con piogge deboli diffuse; altrove abbastanza soleggiato. Nel pomeriggio rimane molto nuvoloso o coperto sui settori settentrionali (Valtellina, alto Bergamasco e Val Trompia) con piogge da deboli a moderate diffuse con locali rovesci; altrove in prevalenza soleggiato. Nella sera-notte nuovo aumento della nuvolosità sui settori nord-occidentali (Varesotto, Comasco, Lecchese, Milanese, Brianza) con cielo molto nuvoloso o coperto e con piogge da deboli a moderate diffuse con locali rovesci; altrove cielo da poco nuvoloso a nuvoloso. Limite della neve al di sopra dei 2400-2600 metri.

Temperature: minime in in lieve calo o stazionarie e massime in moderato calo o stazionarie in pianura: minime comprese tra 12°/14°C, massime comprese tra 15°/21°C.