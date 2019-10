Tanti auguri, Atalanta: il 112° compleanno è il più bello di sempre

Un secolo, una decade e un biennio. L’Atalanta spegne 112 candeline, e lo fa più bella e in forma che mai.

È un compleanno straordinario per i colori nerazzurri, che vengono festeggiati in un momento che resterà per sempre nella storia. Per le tre qualificazioni consecutive in Europa, per la prima volta in Champions League, per il terzo posto dello scorso campionato e per quello – seppur provvisorio – di oggi.

L’Atalanta è nata la sera del 17 ottobre 1907, in un’osteria di città alta, quando un gruppo di studenti fondò la società di ginnastica Atalanta. Un nome scelto non a caso, chiaro riferimento a quella dea della mitologia greca cresciuta nei boschi, diventata una cacciatrice e una guerriera che abbinava forza e bellezza.

Chissà se quel gruppo di ragazzi si sarebbe immaginato cosa sarebbe successo 112 anni dopo, grazie alla loro iniziativa: non solo il grandissimo traguardo della Champions e il terzo posto in campionato, ma anche uno stadio che sta cambiando forma con una curva appena inaugurata con oltre 9mila posti per i tifosi.

Insomma, un momento storico per il club. Che non poteva scegliere modo migliore per spegnere le sue prime 112 candeline.