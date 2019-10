Sfida tra 100 studenti da tutto il mondo sui problemi in azienda: anche 2 bergamaschi

Ci sono anche Riccardo Gironi e Jacopo Bugini tra i 100 studenti provenienti da tutto il mondo che il 25 e 26 ottobre si sfideranno a Milano nella prima edizione di “MIP Business Game” (MIPBG), evento internazionale interamente organizzato da studenti per studenti, nato dalla collaborazione fra 9 ragazze e ragazzi del Politecnico di Milano e MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business.

I due studenti bergamaschi sono stati selezionati sulla base del proprio curriculum vitae e del punteggio ottenuto a un test online su una platea di 450 candidati provenienti da 79 Università e 40 Nazioni: entrambi classe 1997, frequentano rispettivamente il CEMS Master in International Management e l’MSc Data Science & Business Analytics alla Bocconi.

Il MIPBG fa parte di “The Alliance of European Business Games” (AEBG), network europeo nato a Bruxelles nel 2014 che raggruppa altri 13 eventi dello stesso tipo organizzati dagli studenti delle migliori Business School europee.

Nel corso delle due giornate, gli studenti, dal terzo anno di triennale fino all’ultimo anno di magistrale con qualsiasi tipo di background universitario, si sfideranno divisi in team in quattro competizioni, quattro differenti casi aziendali proposti dalle società partner.

Lavorando insieme, gli studenti dovranno trovare soluzioni a problemi che i manager di grandi aziende affrontano quotidianamente. I ragazzi saranno chiamati a presentare le proprie idee ad una giuria composta da leader aziendali che ne giudicheranno la creatività e la fattibilità, decretando infine un team vincitore. Una sfida stimolante considerando anche le diverse possibilità di networking con i rappresentanti delle aziende presenti all’evento.

“Un numero sempre maggiore di studenti è in cerca di opportunità di crescita – sottolinea Antonio Monaco d’Arianello, coordinatore dell’evento – sia dal punto di vista professionale chepersonale. MIPBG vuole diventare un appuntamento annuale in grado di creare valore per studenti intraprendenti e per aziende in cerca di nuovi talenti. La partecipazione ad un Business Game è un’esperienza estremamente formativa che permette di individuare i propri punti di forza e di debolezza, dando modo di allenare le soft skills tanto richieste dal mondo del lavoro. Il nostro obiettivo è quello di permettere ad un numero sempre maggiore di colleghi internazionali di prendere parte a questi eventi”.

L’evento vanta il supporto di importanti società quali AbInBev, BNP Paribas, Boston Consulting Group, L’Oréal, Luxottica, Reply, SIA e UnipolSai Assicurazioni. Molte aziende credono fortemente in questo tipo di iniziative perché rappresentano un modo innovativo di selezionare giovani affiancando al classico colloquio nuove metodologie come l’osservazione dei candidati sotto pressione, in situazioni simili a quelle che dovranno affrontare all’interno di un contesto lavorativo.

Riccardo Gironi è uno studente al primo anno di un Master of Science in International Management presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, con Double Degree all’interno del circuito CEMS (Global Alliance in Management Education). All’interno del suo percorso accademico ha completato un percorso in International Economic and Management – anch’essa presso l’università Bocconi – trascorrendo anche un semestre di scambio presso la National University of Singapore.

Jacopo Bugini, studente Magistrale di Data Science & Business Analytics presso l’università Bocconi di Milano, lavora al contempo part-time presso la sede Amazon di Milano. Nei suoi studi precedenti, ha completato un percorso in Economia Aziendale e Management presso la medesima università.

Entrambi trovano molto importante affiancare agli studi accademici attività come MIPBG, per capire da un lato quali siano le sfide delle aziende di oggi e dall’altro incontrare coetanei motivati e stimolanti, con cui confrontarsi sulle tematiche del futuro.