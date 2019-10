Officina del BenEssere: aperte le iscrizioni ai corsi per tutte le età

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di “Officina del BenEssere”. Situata a Curno, in via Enrico Fermi 52/A, è un luogo in cui le persone possono coltivare il proprio ben-essere psico-fisico praticando attività sportive e sociali, ma anche uno spazio olistico per meditazione e trattamenti riequilibranti.

È uno spazio vissuto da tutte le età e propone un’ampia gamma di corsi per grandi e piccoli. Per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il Panda Kung-Fu Celtico, che prevede attività motorie propedeutiche alla crescita unendo i principi alla base del wushu kung-fu, dell’atletica leggera e della psicomotricità. Le peculiarità dell’atletica leggera sono i fondamenti come corsa, salti, lanci e giochi di gruppo, ma anche l’utilizzo di molti piccoli attrezzi che i partecipanti imparano ad usare in sicurezza per aumentare le capacità motorie, il rapporto fra loro e la gestione dello spazio con gli altri. Coordina il corso Max Archetti, Direttore Tecnico dell’Officina del BenEssere, tecnico sportivo specializzato nel gioco, preparatore atletico di ginnastica naturale, allenatore del settore giovanile di atletica leggera, maestro di kung-fu ed educatore professionale con laurea magistrale e un’esperienza di oltre vent’anni nell’insegnamento.

Il suo approccio abbina la formazione pedagogica a quella tecnico-sportiva. Il maestro Archetti spiega: “Il Panda Kung-Fu Celtico favorisce un armonico sviluppo del bambino con tecniche derivanti dalle arti marziali cinesi: non si limita a una singola parte del corpo o alla ripetizione di pochi movimenti, ma si lavora su tutto il corpo allenando braccia, gambe e schiena. Fino ai 10 anni non proponiamo attività agonistica e competitiva: non li spingiamo alla gara perché riteniamo che sia prioritario che il bambino impari a usare il proprio corpo in maniera efficace per riuscire bene negli esercizi anziché assestare colpi. Gli esercizi vengono svolti sia singolarmente sia in gruppo e il nostro motto è “Nessuno rimane indietro”, cioè ognuno si esprime in base alle proprie capacità. L’obiettivo è duplice: da un lato fare le cose bene, come indica il significato della parola Kung-Fu, e dall’altro lavorare insieme, per questo adottiamo un metodo cooperativo che coniuga la visione d’oriente e d’occidente. È molto importante, per esempio, il momento del cerchio, quando ci si confronta, si discute e si analizzano le problematiche o accettano le proposte, ognuno espone il proprio pensiero e si cerca di elaborare al meglio anche le difficoltà. La componente del gioco è fondamentale e l’impostazione è molto personalizzata: ci sono tanti esercizi ideali sia per chi riesce meglio sia per chi ha maggiori difficoltà”.

Mentre si svolge il corso, inoltre, le mamme che li accompagnano possono partecipare ad una lezione di Hatha Yoga con l’insegnante Sara Mulazzi. Questa possibilità è stata pensata per aiutare le mamme a ritagliarsi uno spazio di tempo per sé stesse nella difficoltà della gestione della vita quotidiana.

Per i bimbi dai 2 ai 4 anni, invece, viene proposto il corso di Educazione ludico-motoria 2-4 anni alla scoperta della palestra e di tutto il mondo del movimento. L’attività, svolta insieme ai genitori, è personalizzata e include momenti individuali e di gruppo. Max Archetti evidenzia: “È utile sia per i piccoli sia per i genitori, perché acquisiscono nozioni che possono adottare anche in tutti gli altri ambienti, a casa o al parco, conoscenze che risultano utili a rafforzare il rapporto educativo genitore-bimbo”.

È in attivazione, inoltre, un gruppo ad hoc per i bambini attorno ai 5 anni, in modo da rispondere al meglio alle loro esigenze con il corso Panda Kung-Fu Celtico 4-6 anni.

Il terzo e ultimo corso dedicato all’infanzia è rivolto ai più piccoli da 0 a 20 mesi ed è finalizzato alla primissima scoperta del corpo e dello spazio, con mamma o papà, attraverso coccole, massaggi, la scoperta della motilità, i primi passi e l’approccio esperienziale ai materiali.

Sono numerose anche le iniziative per ragazzi, giovani e adulti. Il fiore all’occhiello dell’Officina del BenEssere è il corso di Wushu Kung Fu, per ragazzi e adulti dagli 11 anni in su, che permette di mettersi alla prova con esercizi singoli e in gruppo sia a carattere intergenerazionale sia suddivisi in gruppi di età, livello e abilità; nel corso si utilizzano attrezzi come il bastone, la sciabola e altri attrezzi tipici del Wushu.

Per chi preferisce un’attività più tranquilla o per chi ha problemi alle articolazioni o alla schiena, c’è il Tai Ji Quan (Tai Chi Ch’uan), conosciuto anche come meditazione in movimento o ginnastica del benessere, che applica i principi di benessere ed equilibrio della medicina tradizionale cinese.

Passando ai corsi dedicati al combattimento sportivo che richiama la tradizione guerriera ci sono lo Shàolín Kung-Fu, il Sanda SanShou ed il Combattimento Storico Celtico, pensati per i giovani dalle superiori in poi, ragazzi e adulti.

Il corso di Shaolin Kung-Fu ha lezioni che si compongono di due parti: inizialmente viene dato spazio alla meditazione Chan (da cui la cultura Zen) per fermarsi e svuotare la mente, poi prende il via la parte attiva, con calci, pugni, prese e proiezioni a terra, lavoro con il bastone, lancia e sciabola.

Il corso di Sanda, invece, è un combattimento a corpo libero sportivo a coppie che allena i riflessi e la velocità, con calci, pugni, proiezioni e cadute a terra.

Il corso di Combattimento Storico viene praticato sia nel modo tradizionale, con spade di ferro, scudi di legno, bastoni a due mani, lancia e arco, sia in modo sportivo, con attrezzi gommati che simulano le antiche armi e delle protezioni morbide; ad agosto poi tutti gli allievi di combattimento storico possono partecipare ad un evento nazionale di combattimento storico e rievocazione in costume che si ripete da quasi 20 anni.

I partecipanti possono contare su una grande palestra di 220 mq costruita in bio-edilizia con pavimento di parquet in rovere e betulla. Il luogo strutturato con una particolare attenzione all’utilizzo di materiali eco-sostenibili, si propone come una location confortevole e accogliente. In quest’ottica è dotata di un’anticamera che ospita il circolo culturale, un ambiente dove potersi rilassare sentendosi come a casa propria nella piccola comunità dei soci tesserati alle associazioni aderenti al progetto Ecovillaggio Cascina Gervasoni.

Al pomeriggio e, in base alle adesioni dei genitori anche al mattino, è attivo lo Spazio Gioco per bambini. In autogestione è disponibile anche una stanza dedicata per fermarsi per una merenda e un piccolo break.

Il programma prevede:

– Per i bimbi da 0 a 20 mesi con le neomamme tarda mattinata o primo pomeriggio;

– Educazione ludico-motoria 2-4 anni lunedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30;

– Panda Kung-Fu Celtico 4-6 anni e 6-10 anni lunedì o giovedì dalle 17.30 alle 18.30 o al mercoledì dalle 17 alle 18;

– Wushu Kung-Fu ragazzi e adulti dal lunedì a giovedì dalle 18.30 alle 20;

– Tai Ji Quan martedì e mercoledì alle 18;

– Shàolín Kung Fu mercoledì dalle 19 alle 20.30;

– Sanda lunedì e giovedì dalle 20 alle 21;

– Combattimento Storico lunedì e giovedì dalle 20 alle 22.

– Yoga lunedì dalle 17.30 alle 18.30, martedì dalle 19 alle 20.15 o verranno attivati altri orari in base alle richieste

In base a esigenze personali, a piccoli gruppi (3-4 persone), è possibile effettuare le attività in orari personalizzati.

Sono previste agevolazioni per i residenti a Curno e per i familiari iscritti a diversi corsi.

Per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 3382677703 (Max) oppure al 3333709004 (Sara), inviare un’e-mail a cascinagervasoni@edass.eu oppure consultare il sito www.officinadelbenessere.online. Sui social seguire la pagina Facebook “Officina del Ben Essere“, il canale You Tube “Max Archetti”, oppure il profilo Instagram “Rete_cascina_gervasoni“.