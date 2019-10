Non metterla da parte: nuova rubrica sull’arte

Cos’è “arte”? Quando possiamo rivolgerci ad una creazione e definirla “arte”? Fino a che punto arrivano gli stereotipi circa ciò che nell’ideale comune dovrebbe rappresentare l’arte?

Il vocabolario Treccani ci propone questa come prima definizione: “In senso lato, capacità di agire e di produrre, basata su un particolare complesso di regole e di esperienze conoscitive e tecniche, e quindi anche l’insieme delle regole e dei procedimenti per svolgere un’attività umana in vista di determinati risultati”.

La parola che viene ripetuta più volte è “regola”, ma siamo davvero sicuri che l’arte sia ciò che si conforma a qualcosa di pre-stabilito?

In questo rubrica cercherò di sfatare il mito secondo cui il processo per raggiungere un qualsiasi prodotto artistico debba essere una strada asfaltata e segnalata da cartelli ben visibili, evidenziando il fascino di ciò che invece procede secondo sentieri irti e ripidi, non distinguibili dalla natura che li circonda.

Ciò che vorrei portare alla luce è la particolarità di ogni progetto, legittimo in quanto esistente, senza bisogno di essere spiegato o giustificato.

(L’immagine di copertina è di Mika-baumesister da Unsplash)