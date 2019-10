“Le Iene” o “Maledetti amici miei”? La tv del 17 ottobre

Per la prima serata in tv, giovedì 17 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la sesta delle dieci puntate della fiction “Un passo dal cielo 5”, con Daniele Liotti, Rocio Munoz Morales, Gianmarco Pozzoli e Sinja Dieks.

L’episodio di stasera sarà intitolato “Fantasmi del passato”: Francesco impegnato a dare la caccia a un misterioso individuo che minaccia Elena, deve anche affrontare la situazione che si è venuta a creare con Emma, impegnata a gestire l’inaspettato arrivo del fratello Giulio. Intanto, anche Valeria ha a che fare con un uomo riemerso dal passato. Si tratta di Ezio, il padre di Isabella, che sembra intenzionato a portarle via la nipote.

RaiDue alle 21.20 proporrà la terza delle sette puntate del varietà “Maledetti amici miei”, con Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, Margherita Buy e Max Tortora.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la quinta delle sei puntate di “EuroGames”, condotto da Ilary Blasi e Alvin.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Le Iene show”, condotto da Giulio Golia, Matteo Viviani, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei.

Canale Nove alle 21.25 proporrà la visione del documentario “Il caso Vannini”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio e su La7 alle 21.15 “PiazzaPulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Il palazzo del vicerè”, con Hugh Vonneville; su Tv8 alle 21.30 “Creed – Nato per combattere”, con Tessa Thompson; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Kung fu Jungle”, con Donnie Yen; su La5 alle 21.10 “Lol – Pazza del mio migliore amico”; su Iris alle 21 “Cielo di piombo, ispettore Callaghan”, con Clint Eastwood; e su Italia2 alle 21.15 “Force of execution”.

Spazio all’opera lirica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena “L’angelo di fuoco”. Dal Teatro dell’Opera di Roma l’Angelo di Fuoco, su musica di Sergej Prokof’ev. Orchestra e coro del Teatro dell’Opera di Roma, diretti da Alejo Pérez nella visionaria regia di Emma Dante. È Ewa Vesin a dare voce a Renata e alla sua tragica ossessione per Madiel, il suo angelo custode. Regia televisiva Carlo Gallucci.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Jesse Williams. Andranno in onda quattro episodi intitolati “E adesso dove andiamo?”, “Il letto è troppo grande senza di te”, “L’unica cosa che potevo fare era piangere” e “La grande finzione”. Nel primo, in ospedale arriva una donna in gravi condizioni: probabilmente si è gettata con l’auto da un ponte. Nel secondo, Jackson accompagna April a fare l’esame per scoprire che tipo di malattia ha il loro bambino. Nel terzo, Arizona e la Herman comunicano ad April che il loro bambino ha l’osteogenesi di tipo 2. Nel quarto, Miranda accompagna Ben e suo fratello Kurt in montagna.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “MacGyver”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica dello show “In-Tolleranza zero”, con Andrea Pucci; e su Real Time alle 21.10 il reality “Shopping night”.