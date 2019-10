“La mattina sul tram stipati come bestie”

Ci scrive Andrea, un pendolare della Valseriana che utilizza il tram la mattina da Ranica per recarsi in città a Bergamo: “Vi contatto per mostrarvi il carente servizio di trasporto offerto dalle TEB nella fascia oraria 7/7.30. La situazione è davvero assurda, persone ammassate e senza un minimo di spazio libero. Sicuramente la possibilità che qualcuno possa sentirsi male per l’eccessivo affollamento non è da sottovalutare”.

Capisco, prosegue “che non sia semplice trovare una soluzione, ma aumentare il servizio in quella fascia oraria potrebbe sicuramente migliorare le cose. la foto è di giovedì mattina. Io salgo alla fermata di Ranica e la situazione è quella che vedete… Calcolate quante fermate sono presenti dopo”.