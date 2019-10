Istituti Educativi a caccia di proposte per riqualificare l’Ex Albergo Commercio

La Fondazione Istituti Educativi di Bergamo ha scelto di rendersi protagonista di un percorso di rivalorizzazione e riqualificazione degli edifici di sua proprietà immobiliare, pubblicando un avviso di manifestazione di interesse per la riqualificazione delle aree dell’Ex Albergo Commercio ed Ex Archivio di Stato in via Tasso 88. L’obiettivo è raccogliere idee progettuali che possano rinnovare e rendere attrattivi gli spazi della Fondazione nel centro città, tra via Tasso e Passaggio Canonici Lateranensi.

Il progetto nasce dalla necessità di dare nuova vita agli spazi, in seguito ad un precedente abbandono e successivo degrado degli edifici. Gli spazi citati dall’avviso sono costituiti da due chiostri e dai passaggi pubblici che attraversano la proprietà collegando via Tasso a Via Camozzi. L’avviso ricerca proposte di gestione e idee progettuali, oltre ad attività e servizi, che vadano a riqualificare questi luoghi, siti in una zona strategica: a pochi passi dal centro piacentiniano e tra i borghi storici della città.

La manifestazione d’interesse della Fondazione si inserisce quindi in una più ampia attenzione al tema della riqualificazione e della valorizzazione degli spazi della città. Come spiega il presidente Luigi Sorzi “abbiamo deciso di aprire alla possibilità di condividere con noi idee progettuali che possano portare a nuova vita una zona della città così importante per il suo valore storico. L’obiettivo è quello di individuare un interlocutore economico entro la fine dell’anno in corso”.

Qualsiasi operatore o soggetto portatore di interesse può far pervenire la propria manifestazione di interesse via pec a ist.educativi@pec.it entro il 31/10/2019 specificando il tipo di servizio o l’attività che intende attivare e l’eventuale proposta sugli spazi.