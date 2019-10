Forme entra nel vivo: venerdì è il giorno dei Mondiali del formaggio in Fiera

Con l’apertura di B2Cheese, la fiera del formaggio inaugurata nella mattinata di giovedì 17 ottobre, è ufficialmente iniziata la quarta edizione di Forme.

Ecco, nel dettaglio, tutti gli eventi in programma per la giornata di venerdì 18, alla Fiera di via Lunga.

FORME 2019, GLI APPUNTAMENTI DEL SECONDO GIORNO

B2Cheese

Fiera internazionale lattiero-casearia per operatori di settore

Due giorni interamente dedicati alla promozione delle relazioni tra industria casearia e distribuzione.

200 espositori selezionati tra produttori, stagionatori, confezionatori, incontreranno buyers dei settori GD, GDO, normal trade, centrali d’acquisto, HO.RE.CA nazionali ed internazionali.

Fiera di Bergamo, dalle ore 10.00 alle ore 18.30

World Cheese Awards

Tutto il formaggio del mondo

Il più importante evento mondiale dell’arte casearia, che da 31 anni richiama i migliori formaggi del mondo, dove produttori, fornitori e buyers, consumatori e critici gastronomici celebrano tradizione, innovazione, talento e passione.

260 giudici internazionali eleggono il miglior formaggio del mondo 2019, tra oltre 3.800 prodotti provenienti da sei continenti. L’arte casearia dà spettacolo a Bergamo.

Finale e proclamazione vincitore WCA2019.

Fiera di Bergamo – Sala Caravaggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.30

Mostra Mercato, Cheese Festival

Il formaggio dà spettacolo

Alla Fiera di Bergamo, all’interno del padiglione che ospita i World Cheese Awards, verrà allestito un grande spettacolo di arte casearia. Il programma, aperto al pubblico, prevede degustazioni, mostra-mercato, stand gastronomici e stand divulgativi delle grandi istituzioni.

Fiera di Bergamo, dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Cheese Table

Degustazione con presentazione a cura dei Consorzi di Tutela

14.30 | 15.30 A cura del Corsorzio di Tutela Asiago DOP

15.30 | 16.30 A cura del Corsorzio di Tutela Grana Padano DOP

16.30 | 17.30 A cura del Corsorzio di Tutela Fontina DOP

17.30 | 18.30 A cura del Corsorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP

Fiera di Bergamo, dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Eventi in fiera

15.00 | 16.00

Presso lo stand Accademia del Panino Italiano

“Un panino italiano è l’infinita, armonica e consapevole combinazione di una varità di ingredienti italiani tutti da scoprire e miscelare tra loro come solo un grande direttore d’orchestra può fare”

Ne parlano:

– ALBERTO CAPATTI, storico della cucina italiana

– EMANUELE MEZZERA, docente di Accademia del Panino Italiano

– DAVIDE LONGONI, maestro Panificatore

– modera BARBARA RIZZARDINI, direttrice di Accademia del Panino Italiano

17.00 | 18.00

Presso lo stand Regione Lombardia

“La carta dei formaggi”

Un impegno pubblico per promuovere i formaggi nella ristorazione.

Presentato da Regione Lombardia e Associazione Unione Cuochi Regione Lombardia.

Fiera di Bergamo, dalle ore 15.00 alle ore 18.30

Degustazioni – Cheese Lab

Assaporare con tutti i sensi

Esclusive degustazioni guidate di alcuni dei formaggi più pregiati della produzione casearia italiana e internazionale. In collaborazione con ONAF Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio.

Per poter accedere ai Cheese Lab è necessario essere in possesso anche del biglietto d’ingresso generale al Cheese Festival.

“Spagna e Portogallo, una corrida di formaggi”

Fiera di Bergamo, ore 15.30

“I Pecorini della storia d’Italia dalla Sicilia passando dalla Toscana e fino alle Alpi”

Fiera di Bergamo, ore 17.00

Installazione Paesaggi sonori

di Carlo Giordani

Immergersi totalmente nell’atmosfera di un alpeggio, seguendo il formaggio nel suo viaggio dal pascolo alle scalere della stagionatura. Guidati da un’evocativa traccia scritta, sarà possibile ascoltare il fruscio del vento e dell’erba, il tonfo del latte che cade nel secchio durante la mungitura e tutti i “paesaggi sonori” che normalmente passano inascoltati.

Fiera di Bergamo, dalle ore 14.30 alle ore 18.30