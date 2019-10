Foppolo-Carona, arriva in extremis un’offerta per gli impianti da sci

La proposta è arrivata ai curatori mercoledì 16 ottobre: 300 mila euro di canone d’affitto, a garanzia dell’offerta irrevocabile d’acquisto, da far pervenire entro il termine della stagione. A farsi avanti per la gestione del comprensorio Brembo Ski ci sarebbe Stefano Dentella, ex sindaco di Aviatico e responsabile della società Sviluppo Monte Poieto srl: società che è socia al 56% della Monte Poieto srl (proprietaria dell’omonima stazione turistica) e al 49% della Monte Torcola srl, che gestisce la stazione di Torcola Vaga e il Rifugio Gremei a Piazzatorre.

L’offerta, inviata tramite posta elettronica certificata alla curatela, ai sindaci di Foppolo e Carona ed al presidente della Comunità Montana, Jonathan Lobati, contiene una pre-offerta con una proposta di canone d’affitto che, se accettata dai curatori e dal tribunale, potrebbe salvare la stagione sciistica del comprensorio, alle prese con l’ennesima corsa contro il tempo.

La proposta prevede una cauzione di 300 mila euro (da trattenere in caso di mancato acquisto, praticamente una penale) e 50 mila euro per l’affitto di un anno. L’offerta è anche condizionata alla gestione degli impianti di proprietà del Comune di Foppolo, Quarta baita e Montebello.

In caso di stagione positiva, Dentella dovrà saldare i rimanenti un milione e 800 mila euro per accaparrarsi l’intero ramo d’azienda (in linea con l’ultima base d’asta di 2 milioni e 100 mila euro). In caso contrario, ci rimetterà i soldi della cauzione.

“È presto per fare commenti, ma mi sembrano dei passi in avanti – commenta Lobati senza sbilanciarsi troppo -. Venerdì incontreremo le parti coinvolte”. Ovvero i curatori fallimentari e i sindaci per valutare nel dettaglio la proposta, accolta positivamente anche da Gloria Carletti, in carica a Foppolo.

Resta in programma anche l’audizione in Regione Lombardia sulla delicata situazione del comprensorio richiesta dal consigliere regionale Alex Galizzi (Lega), prevista per lunedì 21 ottobre.