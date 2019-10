Da “Sabai Thai” make-up con i cosmetici Dr. Eckstein: in armonia con ogni tipo di pelle

Oltre a moltissimi tipi di massaggi e trattamenti benessere, il centro benessere “Sabai Thai”, a Bergamo in via XX Settembre, 115 (piano interrato di Galleria Mazzoleni), propone tante opzioni make-up con i cosmetici Dr. Eckstein. Si tratta di prodotti d’eccellenza, realizzati utilizzando le più pregiate sostanze naturali, sapientemente combinate in formulazioni esclusive capaci di garantire la massima tollerabilità e ottimi risultati.

Da “Sabai Thai” evidenziano: “La pelle è un dono prezioso: averne cura, mantenerla sana e bella è il compito essenziale della biocosmesi della Dr. R.A. Eckstein BioKosmetik. Fondate conoscenze cosmetiche e farmaceutiche, unite ad un’ esperienza maturata in decenni di ricerca e sviluppo di prodotti, sono la miglior garanzia di qualità dei preparati di Dr Eckstein. I laboratori di ricerca sono costantemente impegnati alla scoperta dei tesori della natura per individuarne le migliori modalità di impiego nella biocosmesi. Le più pregiate sostanze naturali, sapientemente combinate in formulazioni esclusive, diventano così preparati cosmetici unici che garantiscono la massima tollerabilità e permettono di ottenere risultati straordinari. La pelle in età matura ne ha già vissute tante e si vede: può essere danneggiata dal sole, sensibile o semplicemente assottigliata. Le sue esigenze di cura sono pertanto più che mai elevate e richiedono soluzioni assolutamente individuali”.

La gamma di prodotti per la cura sistematica della pelle, conta più di 100 formulazioni: dai prodotti per la cura del viso adatti a diversi tipi di pelle, alle cure aromatiche per il corpo e ai fondotinta. La linea Dr. Eckstein utilizza solo ingredienti fisiologici, come collagene, carotene e lipidi, rinunciando così a coloranti, siliconi e oli minerali.

