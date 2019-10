Bergamo, scontro tra auto e moto in via Moroni: diciannovenne ferito

Un incidente di prima mattina si è verificato in via Moroni a Bergamo. Protagoniste un’auto e una moto che si sono scontrate alle 7.40. Una persona, un giovane di 19 anni è rimasta ferita ed è stato allertato in codice rosso il 118 che ha inviato un’automedica: le condizioni del ragazzo non si sono poi rivelate gravi.

Sul posto anche gli agenti della Questura cittadina.