Terno d’Isola-Mantova: il miglior trasporto eccezionale dell’anno

Il condensatore di carbammato del peso di 420 tonnellate, partito lo scorso 20 dicembre dalla FBM Hudson Italiana di Terno d’Isola, che percorrendo 189 Km complessivi ha raggiunto, sabato 12 gennaio, il porto fluviale di Mantova per essere poi imbarcato su una chiatta e raggiungere il porto di Marghera, è stato il miglior trasporto eccezionale dell’anno.

Nei giorni scorsi, nell’ambito del Gis di Piacenza, l’evento che si tiene ogni due anni e premia gli utilizzatori di gru, piattaforme aeree, sollevatori telescopici, carrelli elevatori, logistica meccanizzata e trasporto pesante, macchine ed attrezzature per la movimentazione industriale e portuale è stata premiata l’azienda Maraffa, di Martina Franca (Taranto), incaricata del mega trasporto da Terno d’Isola a Mantova.

Per realizzare questo progetto hanno collaborato, per oltre nove mesi, 25 persone tra tecnici, staff e personale operativo. Il convoglio era composto da 2 semoventi SPMT su 20.

assi motorizzati ciascuno (grazie ai quali il convoglio può, in tratti particolarmente impegnativi come le rotonde, spostarsi anche lateralmente, proprio come un granchio) e supportati da una motrice zavorrata 8×6, installata all’occorrenza per aumentare la velocità del convoglio nei tratti in salita, per una lunghezza complessiva di circa 75 metri e un peso di poco inferiore alle 600 tonnellate.

Il giga scambiatore, costato 2 anni di lavoro e del valore di circa 6 milioni di euro, è utilizzato per fertilizzanti.

Si è trattato di uno dei trasporti eccezionali mai realizzati sulle strade italiane.