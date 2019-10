Tanti auguri ad Angela Lansbury: la “signora in giallo” compie 94 anni

Nonostante una carriera lunga 70 anni, in cui ha recitato in decine di pellicole, la sua immagine è indissolubilmente legata a un personaggio del piccolo schermo: Jessica Fletcher, la “signora in giallo”, al secolo Angela Lansbury compie 94 anni.

Nata il 16 ottobre del 1925, l’attrice britannica ha ottenuto anche il prestigioso riconoscimento di “dame” conferitole dalla regina Elisabetta nel 2013, proprio per i suoi meriti artistici: il suo esordio è datato addirittura 1944, in “Angoscia” di George Cukor, e da quel momento ha collezionato un premio Oscar alla carriera, sei Golden Globe, un Britannia Award e 5 Tony Award per le sue prestazioni nei musical, oltre a infinite nomination e due stelle sulla Hollywood Walk of Fame.

Il suo massimo successo, che l’ha consacrata a livello mondiale, lo ha raggiunto con l’interpretazione della detective Jessica Fletcher nella longeva serie tv statunitense “La signora in giallo”: ancora oggi in Italia le repliche sono tra i programmi più seguiti della fascia pomeridiana.