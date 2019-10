Temporali e pioggia alternati a schiarite e splendidi arcobaleni: questo è successo martedì a Bergamo e in provincia. Stefano Nava ci accompagna a scoprire come sarà il tempo nei prossimi giorni e nelle prossime ore col bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Da mercoledì il tempo andrà migliorando per l’allontanamento verso est dell’ intenso fronte instabile di martedì, ma già dalla sera di giovedì si affaccerà una nuova perturbazione atlantica che porterà un nuovo peggioramento venerdì. Temperature miti per il periodo.

Mercoledì 16 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino in prevalenza soleggiato su Alpi, Prealpi e medio-alta pianura, su bassa pianura nebbia o nubi basse con visibilità inferiore a 200 metri, in dissoluzione nel corso della mattinata. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato quasi ovunque con qualche velatura di nubi alte in transito, eccetto sulle Prealpi centro-orientali ed Oltrepò Pavese, dove si potranno avere addensamenti nuvolosi a tratti estesi e compatti che potranno limitare il soleggiamento. Nella sera-notte schiarite prevalenti sulla maggior parte della regione con qualche addensamento a tratti esteso e compatto sull’Oltrepò Pavese e graduale aumento della nuvolosità alta nel corso della serata che velerà il cielo sui settori occidentali. Precipitazioni generalmente assenti.

Temperature: minime in moderato o lieve calo e massime in lieve calo in pianura: minime comprese tra 10°/14°C, massime comprese tra 18°/22°C

Giovedì 17 ottobre 2019

Tempo Previsto: in prevalenza soleggiato al mattino ovunque. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato ovunque con qualche innocua velatura estesa per nubi alte. Dalla sera aumento della nuvolosità medio-alta a partire da Oltrepò Pavese in rapida estensione al resto della regione nel corso della serata, quando nella notte si avrà cielo da nuvoloso a parzialmente nuvoloso su tutti i settori. Precipitazioni generalmente assenti.

Temperature: minime in lieve calo e massime in lieve aumento in pianura: minime comprese tra 8°/12°C, massime comprese tra 20°/24°C.

Venerdì 18 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso o coperto quasi ovunque, eccetto su Mantovano ove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con tendenza a schiarite in mattinata sui settori meridionali (Pavese, Lodigiano, basso Bergamasco, Cremonese e basso Bresciano) e pioviggini o piogge deboli continue sui settori occidentali (Pavese, Milanese, Varesotto, Comasco, Brianza e Lecchese) in esaurimento nel corso della mattinata. Nel pomeriggio e nella sera-notte ampie schiarite sui settori di medio-alta pianura e pedemontani (Varesotto, Comasco, Brianza, Lecchese, Milanese, Bergamasco e Bresciano) e senza fenomeni; rimane invece molto nuvoloso o coperto sulle Alpi ove si potrà avere ancora qualche debole pioggia sparsa residua tra pomeriggio e sera, ma in esaurimento.

Temperature: minime in moderato aumento e massime stazionarie in pianura: minime comprese tra 12°/16°C, massime comprese tra 20°/24°C.