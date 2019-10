Rapina in pieno centro città mercoledì mattina intorno alle 9 a Bergamo. Nel mirino ancora una volta la Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio di via dei Partigiani

È la seconda quest’anno e la terza dal 2013. Infatti mercoledì 3 aprile 2019 due malviventi con la pistola erano entrati nella filiale della BCC. In quel momento nell’istituto di credito non c’erano clienti, solo quattro dipendenti di cui uno allo sportello. In due minuti i banditi – uno con una sciarpa piuttosto alta sul volto, l’altro sembra con addosso una parrucca – si erano fatti consegnare il denaro in cassa prima di darsi alla fuga su una Fiat Uno, risultata rubata e ritrovata a pochi metri dalla banca, in via Pradello.

Ma anche il 23 ottobre 2013 la Banca Credito Cooperativo di via Partigiani era già stata al centro di una rapina. Allora una banda di due italiani aveva minacciato un dipendente con il taglierino. Un altro dipendente, in preda al panico, rimase ferito lievemente a una spalla tentando di scappare. L’istituto bancario si trova proprio davanti al vecchio comando provinciale della Guardia di finanza. Il bottino di quella rapina fu quantificato in 8 mila euro.

Intanto mercoledì mattina sul posto è arrivala la polizia scientifica per i rilievi.

