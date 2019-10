Porte aperte alla Cementeria di Tavernola

La Cementeria di Tavernola Bergamasca apre le porte alla comunità. Sabato 19 ottobre dalle 14 alle 18 sarà possibile visitare il sito produttivo del Gruppo Italcementi Heidelberg in via Riva di Solto, 14.

“Da oltre cent’anni apparteniamo con orgoglio a questo territorio e alla sua comunità, lavorando ogni giorno per produrre cemento di qualità nel pieno rispetto dell’ambiente – recita l’invito alla popolazione -. Vieni a conoscerci meglio. Visita il nostro impianto e guarda da vicino quanta attenzione, competenza e passione mettiamo nei nostri prodotti. Materiali innovativi, sostenibili e a Km Zero, come quelli con cui viene realizzato il nuovo Stadio dell’Atalanta”.

Nel corso del pomeriggio sarà possibile, oltre che seguire le visite guidate, l’animazione per piccoli e grandi, la degustazione di prodotti del territorio.

Tutti i visitatori parteciperanno all’estrazione di due biglietti per assistere in tribuna a una partita dell’Atalanta.