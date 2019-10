Malore per Matteo Salvini: portato in ospedale

Dopo il faccia a faccia con Matteo Renzi da Bruno Vespa di martedì seri, il leader della Lega Matteo Salvini, mentre era in viaggio verso Trieste, ha avuto un malore. Il Capitano stava andando al funerale di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi nella sparatoria nella questura friulana lo scorso 4 ottobre.

L’ex ministro degli Interni, come riporta La Stampa, è stato portato all’ospedale San Paolo di Monfalcone, in provincia di Gorizia, dove è stato sottoposto ad accertamenti. Non si tratterebbe comunque di nulla di grave. Secondo l’Adnkronos si sarebbe trattata di una sospetta colica. È stato presto dimesso.