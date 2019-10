“Licenziamento illegittimo”: sciopero di 8 ore alla Faen di Telgate

“Licenziamento illegittimo, volto solo a creare un clima di paura all’interno dello stabilimento”: questa la motivazione con la quale i dipendenti della Faen di Telgate, azienda che si occupa di verniciatura industriale, hanno proclamato lo sciopero di 8 ore per la giornata di mercoledì 16 ottobre.

Fim Cisl, Fiom Cgil e la RSU hanno organizzato anche un presidio fuori dai cancelli dell’azienda.

La protesta è stata indetta a seguito del licenziamento di un lavoratore, effettuato dalla direzione con motivazioni che i sindacati ritengono irricevibili: “Tutto è iniziato con la mancata firma per ricevuta di una lettera di contestazione dopo l’orario di lavoro – spiegano Luciano Baldi e Walter Albani, per Fim Cisl e Fiom Cgil -. Abbiamo sempre tentato di gestire i rapporti sindacali in azienda con il buon senso, atteggiamento non sempre ricambiato dalla direzione. In questo caso, ci troviamo di fronte a un licenziamento assolutamente ingiustificato e pretestuoso di cui chiediamo l’immediato ritiro”.

Organizzazioni Sindacali e RSU restano in attesa di una convocazione da parte della direzione, o di una decisione che accolga le loro richieste. In caso contrario, verranno predisposte nuove iniziative di protesta.