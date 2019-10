La denuncia del sindaco: “Io insultato, preso a calci e pugni durante un sopralluogo”

Dopo l’episodio, in preda allo sconforto, si è sfogato sui social, ricevendo molti messaggi di solidarietà. Un racconto surreale quello del sindaco di Cisano Bergamasco Andrea Previtali, 49 anni (Lega), che spiega di essere stato insultato da un uomo – italiano, sui trent’anni, riferisce – prima di essere colpito alla gamba da un calcio e alla schiena da un pugno. “I carabinieri lo hanno già rintracciato” fa sapere Previtali, che con ogni probabilità sporgerà denuncia.

In quel momento era impegnato in un sopralluogo in via Tre Fontane, alle prese con il problema degli allagamenti dopo i temporali. “E se avesse avuto un coltello?” si domanda.

L’episodio si è verificato mercoledì pomeriggio, 16 ottobre. “Mentre stavamo rallentando e accostando a bordo strada con le quattro frecce, arriva da dietro una macchina che, dopo continui strombazzi, ci sorpassa e si ferma davanti a noi” ricostruisce il sindaco nel suo racconto su Facebook. L’uomo, al volante di una station wagon, dopo essere sceso “si avvicina e dà un pugno sul cofano della nostra macchina. Così scendo anch’io, gli spiego che sono il sindaco e con l’assessore del Comune (Alessandro Sangalli, ndr) stavamo accostando per effettuare dei sopralluoghi”.

L’uomo, tuttavia, avrebbe continuato ad imprecare, insultandolo: “Se continua mi trova costretto a chiamare i carabinieri” lo avverte Previtali. A quel punto l’aggressore gli avrebbe sferrato “un calcio alla gamba ed un pugno sulla schiena”. Soltanto dopo l’intervento di una donna che era con lui sarebbe tornato in auto e avrebbe ripreso la marcia, come se nulla fosse.

“Noi sindaci ne vediamo e ne sentiamo tante ogni giorno – si sfoga Previtali, che contattato al telefono non ha saputo dare una spiegazione all’accaduto – ma dopo sette anni e mezzo non mi era mai successa una cosa del genere, e spero vivamente non accada mai più”.

Ora il sindaco sta bene. L’episodio, per quanto grave e spiacevole, non ha avuto conseguenze preoccupanti: “Vado avanti con il mio lavoro in municipio – conclude – ma con un po’ di dolore alla gamba ed una leggera amarezza nel cuore”.