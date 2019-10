Il lungolago di Sarnico si traveste da favola col Rossetti Design Park

Il designer e artista milanese Stefano Rossetti porta a Sarnico il candore delle favole e lo stupore dei sogni con il Rossetti Design Park, un’installazione che unisce arte e design regalando un’esperienza immersiva unica.

Il lungolago di viale Garibaldi ospita un allestimento speciale (dal 19 ottobre al 30 novembre) con le sculture e gli arredi urbani di Stefano Rossetti che raccontano l’amore con ironia e candore, mescolando arte e design lungo una passeggiata di 2 chilometri.

Si tratta di un set che sembra prendere vita da un gioco: le opere sono lineari e sinuose, proprio come dei ritagli fatti per gioco su un foglio di carta, nel desiderio di dar forma a un mondo immaginario.

La serie di sculture in metallo bianco rappresenta iconiche figure antropomorfe ed è composta da sculture totem e sagome alte 3 metri e da sculture componibili alte 1 metro. La loro funzione è dare forma alla gioia per trasmettere valori universali e imprescindibili, come l’amore per sé stessi e per gli altri. Alle sculture si unisce una moltitudine di fiori colorati in metallo: progettati per essere dei reggilibri, questi fiori si adattano ad ogni ambiente portando una carica di energia positiva e meraviglia.

Il set degli arredi urbani è composto da sedute, sia singole che doppie, realizzate in metallo bianco piegato, pensate per arredare spazi esterni pubblici e privati. Sarà possibile accomodarsi e dondolare su queste sedute per godersi il paesaggio e un momento inedito di socialità, all’insegna del gioco e dello stupore.

L’allestimento si snoda lungo due aree di una passeggiata di 2 chilometri ed è concepito per far immergere il pubblico in una realtà alternativa, come quella delle favole e dei sogni, regalando un nuovo ed entusiasmante punto di vista sui luoghi della città.