Daria Bignardi torna con “L’assedio”: la tv del 16 ottobre

Per la prima serata in tv, mercoledì 16 ottobre su Canale Nove alle 21.25 inizierà “L’assedio”, il nuovo programma condotto da Daria Bignardi. Torna in televisione dopo quattro anni dall’ultima volta, quando conduceva “Le Invasioni Barbariche” su La7. Nel frattempo, dal febbraio 2016 a luglio 2017, è stata direttore di RaiTre e ha sconfitto un tumore al seno.

Il palinsesto prevede un ciclo di 16 puntate, le prime otto in autunno, a partire da questa sera, e le altre otto da fine febbraio 2020.

La giornalista, che per questa trasmissione ha riunito il gruppo di lavoro che la affiancava a La7, racconterà il nostro tempo attraverso le sue interviste a personaggi famosi, emergenti, e anche a persone comuni.

Gli ospiti di stasera saranno: il sindaco di Milano Giuseppe Sala; il portavoce per l’Italia della Ong Sea Watch, Giorgia Linardi, esperta in migrazioni e diritti umani; l’attrice e comica Luciana Littizzetto; il giovane rapper Massimo Pericolo; il leader dei Baustelle Francesco Bianconi e Zuzu, talentuosa autrice e fumettista di graphic novel, ideatrice della sigla de “L’Assedio”.

Come per le trasmissioni precedenti “Tempi moderni” e “Le invasioni barbariche”, il titolo si rifà a un film: “L’assedio” è una delle ultime pellicole di Bernardo Bertolucci. “Ma – ha spiegato la conduttrice – l’assedio è anche quello che viene dopo l’invasione. È uno stato d’animo che spesso ha a che fare con l’ansia. Ci sentiamo sotto assedio perché ci sono situazioni che non capiamo, che ci preoccupano. Problemi oggettivi come una crisi politica, economica e sociale ma anche perché “avvertiamo” quell’urgenza di essere felici e giovani. È un tempo, quello attuale, di ansia. Ma questo è anche il mio “assedio” gioioso, che significa raccontare ciò che avviene nel mondo di oggi parlando con le persone, interrogandole su quello che succede attorno a noi e sulle sensazioni che respiriamo”.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda la terza delle quattro puntate della fiction “Rocco Schiavone 3”, con Marco Giallini, Lorenza Indovina e Filippo Dini. L’episodio sarà intitolato “Aprés le boule passe”: il corpo senza vita di Romano Favre viene ritrovato dal suo vicino di casa. L’uomo è stato ucciso con una pugnalata al fegato e una alla gola. Rocco si reca sul luogo del delitto: del cellulare della vittima non c’è traccia, la portafinestra che dà sul giardino rivela evidenti segni di scasso.

Canale5 alle 21.20 proporrà la quinta delle sei puntate del talent show “Amici celebrities”. La versione vip del programma si appresta a decretare i finalisti di questa prima edizione. Giudice speciale Maria De Filippi, che torna nel programma dopo aver condotto i primi 3 appuntamenti prima di lasciare il timone a Michelle Hunziker.

Inoltre le squadre si scioglieranno: ora i concorrenti sono tutti contro tutti. In gara sono rimasti in 6: Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto, Filippo Bisciglia (reduce da una performance ad alto tasso emotivo), Laura Torrisi, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Su La7 alle 21.15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi presenta la prima puntata di “Hitler, il grande inganno e l’invasione della Polonia”. Nella prima puntata della nuova edizione, Andrea Purgatori parla di quando il 1° settembre del 1939 la Germania nazista invase la Polonia, dando inizio alla Seconda guerra mondiale. Si parla poi del famigerato campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia, il più grande realizzato dal nazismo, dove si calcola che vi abbiano perso la vita, tra il 1940 e il 1945, più di 700mila persone.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Fuori dal coro”, il talk-show condotto da Mario Giordano.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiUno alle 21.25 c’è “The help”, con Emma Stone; su Italia1 alle 21.20 “Safe house”, con Denzel Washington; su Tv8 alle 21.30 “2012”, con John Cusack; e su Rai4 alle 21.15 “Black butterfly”, con Antonio Banderas.

Ancora, su La7D alle 21.30 “Secretary”, con Maggie Gyllenhaal; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Meteor storm”, con Michael Trucco; su La5 alle 21.10 “Vicino a te non ho paura”, con Julianne Hough; su Iris alle 21 “Bingo Bongo”, con Adriano Celentano e Carole Bouquet; e su Italia2 alle 21.15 “Din don – Una parrocchia in due”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “L’agenda di Enrico Lucherini”.

Riccardo Rossi entra nella casa-studio del press-agent Enrico Lucherini,che ha attraversato gli ultimi sessant’anni di cinema italiano. Grazie alla memoria storica del noto addetto stampa, che ha collaborato con le più grandi star del grande schermo, nel racconto fatto all’attore romano Lucherini rievoca la sua persona.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti; e su Real Time alle 21.30 il reality “Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli”.