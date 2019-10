Congressi e workshop: la quarta edizione di Forme si apre con B2Cheese

Ci siamo, è tempo di Forme: la grande manifestazione, che per quattro giorni (da giovedì 17 a domenica 20 ottobre) renderà Bergamo la capitale europea del formaggio, si apre ufficialmente.

A dare inizio alle danze ci penserà B2Cheese, la fiera dedicata all’arte casearia e ai produttori di formaggio che con i suoi congressi e workshop proporrà i primi appuntamenti dell’evento.

Ecco, nel dettaglio, i primi appuntamenti della quarta edizione di Forme, tutti in programma giovedì 17 ottobre nel polo fieristico di Bergamo, in via Lunga.

FORME 2019, I PRIMI APPUNTAMENTI

10:30 – 13:00

Internazionalizzazione del settore caseario: prospettive e strategie per il successo dei nostri formaggi

PROMOSSO DA: Confcommercio/Assocaseari

5 esperti del settore caseario parleranno del particolare momento che il commercio sta attraversando fornendo una sintesi delle opportunità e delle prospettive offerte dalla legislazione europea e dalle tendenze dei mercati.

RELATORI: • Christophe Lafougere, direttore Girà • Christian Jochum, presidente del gruppo qualità dell’organizzazione Copa-Cogeca • Riccardo Garosci, vice-presidente AICE • Paolo Zanetti, consigliere delegato Zanetti SpA e vice-presidente Federalimentari • Alice O’Donovan, legal&policy adviser Eucolait.

11:30 – 13:00

Formaggio, turismo e territorio

PROMOSSO DA: Progetto Forme/B2Cheese

Prodotti caseari identitari: fattori di valorizzazione e di promozione come destinazione turistica di un territorio.

RELATORI: • Roberta Garibaldi, esperta di turismo enogastronomico • Matthew J. Stone, professore associato, California State University, Chico • Alessandra Argiolas, responsabile marketing di Argiolas Formaggi • Maria Cristina Crucitti, cheese storyteller.

14:30 – 16:00

Il mercato premia la qualità

PROMOSSO DA: Assolatte

Operatori del settore indagheranno i nuovi trend che guidano gli acquisti lattiero caseari degli italiani. Si partirà da una panoramica sulle novità del largo consumo all’analisi delle iniziative della GDO fino all’analisi degli andamenti dei principali mercati di sbocco degli export italiani.

RELATORI: • Giuseppe Ambrosi, presidente di Assolatte • Pool esperti GFK Italia • Giorgio Baldini, direttore acquisti gastronomia, latticini e salumi di Esselunga • Fabio Leonardi, consigliere incaricato di Assolatte all’internazionalizzazione.

14:30 – 16:00

Lo sviluppo dell’impresa: strumenti e finanza straordinaria

PROMOSSO DA: Banca Mediolanum

Fare impresa, crescere, internazionalizzarsi. Come un grande gruppo bancario può assistere le imprese lattiero-casearie nel processo di sviluppo.

RELATORI: • Dott. Andrea Guazzi, responsabile wealth management di Banca Mediolanum

16:30 – 18:00

Soluzioni naturali per valorizzare i tuoi prodotti caseari

PROMOSSO DA: Sacco System

L’ esigenza di produrre formaggi di qualità elevata implica uno studio più approfondito della tecnologia di produzione e della microflora caratteristica, così da poter sopperire attraverso l’uso di colture di rinforzo e/o di protezione all’impoverimento microbiologico del latte causato dal miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti, soprattutto delle condizioni di mungitura e lungo tutta la filiera di produzione; salvaguardando nel contempo le caratteristiche peculiari dei formaggi. Non è raro infatti assistere ad una progressiva diminuzione della diversità microbica e a modifiche dell’attività delle colture che si concretizzano con crescenti problemi nella coagulazione e nella gestione tecnologica delle cagliate. Sacco ha messo a punto colture di rinforzo adatte a compensare le eventuali modifiche quali-quantitative in specie e ceppi naturalmente presenti nel latte, selezionando negli anni ceppi con particolari proprietà funzionali (acidificanti, aromatizzanti, protettive, probiotiche) che rappresentano un valido supporto in caseificio per migliorare e supportare la naturale microflora.

RELATORI: • Dott.ssa Mara Bernasconi, direttore vendite Italia Sacco System

16:30 – 18:00

L’energia del formaggio

PROMOSSO DA: Neorurale Hub

Risparmiare energia, costi e ambiente per competere meglio.

RELATORI: • Piero Manzoni, CEO NeoruraleHub • Mauro Alberti, CEO Meno Energia • Cesare Baldrighi, presidente Consorzio Grana Padano • Damiano Brembati, imprenditore agricolo Brembo Farm • Paolo Cantarelli, COO Granarolo