Caro Siddhartha, sto cambiando, aiutami tu a ritrovare me stessa

Caro Siddhartha,

ti è mai capitato di perderti? Come Dante nella selva oscura dove non sai più chi sei ne dove sei. E tu continui a cercarti ,ma non ti trovi, cerchi di sentire la tua voce anche se in fondo, forse, non vuoi nemmeno davvero ascoltarla. Chiedi: “C’è nessuno?”, ma a bassa voce, sperando che nessuno ti riconosca. Nemmeno tu.

Ci perdiamo sulla strada dell’essere la migliore versione di noi stessi, al bivio tra l’imparare dagli altri e l’imitarli.

E non dirmi Siddhartha che non ti è mai successo, perché non ci credo. Tu che riuscivi anche a fermare il tuo cuore da tanto lo conoscevi. Persino tu ti sei perso, e hai impiegato tutta una vita per incontrarti. Dimmi Siddhartha, ce la faremo anche noi?

Nel dizionario, alla voce “cambiare” sta scritto: “Sostituire una persona, una cosa, con altra simile o diversa.” In una frase sola ci sta tutto. Affascinante non credi? La perfetta sintesi di quello che forse non riuscirò nemmeno a esprimere con le parole. Ci sostituiamo con qualcosa di simile o diverso. Ci miglioriamo o ci trasformiamo. Cresciamo o ci mettiamo addosso una pelle che non è la nostra, che in fondo ci sta un po’ stretta, ma in fin dei conti fa niente: è questa che piace.

Quanto siamo stupidi Siddhartha.

Cambiamo convinti di farlo per noi, per essere più felici, più sereni, ma non è forse vero che torniamo sempre dove ci siamo sentiti noi stessi? Proprio in quel preciso momento che ci siamo sentiti pienamente liberi, vivi, felici? Ma non ce ne accorgiamo mai. Non ce lo ricordiamo mai.

Chiudiamo quel bel ricordo in un cassetto, temendo di rovinarlo cerchiamo di proteggerlo e così facendo finiamo solo per sprecarlo. Siamo anime infelici alla ricerca della felicità che continuano a ricadere nell’accontentamento. Ci accontentiamo di non essere felici. Forse siamo davvero stupidi. Ma a nostra discolpa, amico mio, posso dire che siamo immersi fino al collo in una società che ci offre, purtroppo o per fortuna, continui spunti su come plasmare la nostra personalità. Il Nostro Essere inteso in sé medesimo.

Scegliere sta a noi. E qui sta il problema: come si sceglie? Testa o croce non va bene. E così seguiamo la massa, ammettilo Siddhartha: farsi trascinare è la cosa più facile, lo sai pure tu. Siamo convinti che così facendo saremo apprezzati, amati, senza renderci conto che, forse, lo siamo già, ma siamo tanto ciechi da non rendercene conto.

Siamo pony con i tacchi, disposti a tutto pur di stare nei box dei cavalli. E alla domanda “perché?” non sappiamo rispondere neppure noi.

La verità è che forse, prima di pretenderlo da altri, dovremmo imparare ad apprezzare noi stessi.

Forse dovremmo solo imparare ad ascoltarci. A piangere quando ne sentiamo il bisogno e a ridere quando ci va. A non imporci delle sensazioni. Ad assecondare le nostre emozioni, senza imporci prepotentemente su di loro, senza chiuderle in un cassetto. Viverci può solo farci stare meglio. Forse questo è quello che dovremmo imparare a fare: viverci e amarci, nella salute e nella malattia, ogni giorno della nostra vita.

Ma quanto è difficile, Siddhartha? Alla fine, amico mio, siamo semplicemente anime fragili.