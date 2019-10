Sono circa novemila le persone affette da disturbi cognitivo comportamentali in provincia di Bergamo, con un’incidenza dei casi maggiore a Bergamo città, in Val Brembana e in alta Val Seriana: sono i dati raccolti ed elaborati dall’Unità Operativa Complessa “Servizio Epidemiologico Aziendale” di Ats Bergamo, diretta dal dottor Alberto Zucchi.

Alberto Zucchi, epidemiologo di Ats Bergamo

Il 50-60% dei casi di demenza sono catalogabili con la malattia di Alzheimer, per la quale Ats è arrivata all’ampliamento dei posti letto a loro dedicati all’interno delle Rsa, proprio sulla base dell’analisi del fenomeno in provincia che ne ha messo in evidenza l’aumento di casistica.

“Sono casi in aumento perchè il fenomeno è strettamente legato all’invecchiamento della popolazione – spiega il dottor Zucchi – L’età è il principale fattore di rischio. L’Alzheimer tende a essere rilevante quando si passano i 70/75 anni. Secondo una stima più del 5% della popolazione dai 65 anni soffre di una forma di demenza, sopra gli 85 la percentuale sale al 20%”.

All’interno della stessa provincia di Bergamo le differenze sono ampie: i territori dove l’età anziana è più presente sono anche quelli dove le forme di demenza sono più presenti. Sono la Val Brembana, l’alta Val Seriana, i territori montani sopra il Sebino e la città di Bergamo.

Nell’ambito delle demenze, Ats Bergamo sta preparando un progetto ambizioso: “Vogliamo creare un organismo provinciale di coordinamento di tutti gli attori coinvolti per facilitare il supporto al paziente e alle famiglie – continua Zucchi – Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale deve avere la massima fluidità e accessibilità, a beneficio soprattutto delle famiglie: importante arrivare il prima possibile a una diagnosi per avviarlo, dal medico di base fino a tutti i professionisti, dal neurologo alle strutture specialistiche”.

Nel video sopra l’intervista completa al dottor Alberto Zucchi, con tutti i fattori di rischio e i consigli per fare prevenzione.