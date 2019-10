Alla vista dei carabinieri gettano la droga dall’auto: arrestati

Martedì sera i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno arrestato due individui, un italiano di 21 anni e un marocchino di 35, entrambi senza lavoro, che, mentre transitavano a bordo della loro Fiat Panda lungo una strada di Cividate al Piano, alla vista dei militari si sono maldestramente disfatti di un involucro. L’involucro conteneva cocaina che, suddivisa per la vendita al dettaglio, avrebbe prodotto fino a un centinaio di dosi.

I due equipaggi della sezione Radiomobile di Treviglio stavano pattugliando il territorio quando la loro attenzione è stata attirata dalla manovra brusca del guidatore della Panda che ha cambiato direzione all’improvviso. Il passeggero, intanto ha lanciato fuori dall’abitacolo un pacchetto bianco, subito visto dai carabinieri che, a sirene spiegate, hanno presto raggiunto e fermato l’auto dei sospetti e recuperato dal ciglio della strada l’involucro contenente la cocaina.

Nonostante la successiva perquisizione fatta sul veicolo e sulla persona dei due fermati sia risultata negativa, è bastato il quantitativo ritrovato per contestare agli spacciatori la flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacente e trarli in arresto.

La droga è stata sequestrata, mentre i malviventi dopo una notte in caserma, in mattinata saranno condotti al Tribunale di Bergamo per la convalida del loro arresto.