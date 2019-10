“Vendere sempre”, corso per insegnare le strategie di vendita alle imprese artigiane

Aumentare le vendite e aprirsi a nuovi mercati è oggi l’esigenza prioritaria di tutte le imprese. Per farlo è però necessario approfondire la conoscenza delle tecniche di vendita e comunicazione con il cliente.

In quest’ottica, Confartigianato imprese Bergamo, in collaborazione con ISN – International School of Negotiation, istituto di formazione di fama internazionale in tema di negoziazione, ha organizzato il corso “VENDERE SEMPRE – Costruiamo insieme un’efficiente metodologia di vendita su misura della Tua persona e del Tuo stile”.

L’obiettivo del corso è quello di aiutare le imprese a migliorare le proprie tecniche di vendita attraverso un modello formativo innovativo, basato sulle best practice della negoziazione, che consentirà loro di comprendere le reali esigenze del cliente, individuarne la motivazione all’acquisto e migliorare la propria sicurezza e abilità di comunicazione, per costruire una trattativa adeguata al proprio stile, enfatizzando i propri punti di forza.

Durante gli incontri, i partecipanti avranno la possibilità di acquisire nozioni, competenze tecniche e metodologie da utilizzare sin da subito durante la quotidianità. Proprio per questo, verrà data particolare attenzione alla pratica: saranno infatti numerosi gli esercizi, le simulazioni personalizzate e le analisi di casi reali, volti ad acquisire abilità e competenze utili a padroneggiare le più efficaci tecniche di vendita e comunicazione, imparare a utilizzare le strategie negoziali, anche attraverso l’apprendimento di metodologie e strumenti di PNL (Programmazione Neurolinguistica).

Il percorso formativo, si svolgerà in tre lezioni da un’intera giornata (ore 9.00 – 18.00 di martedì 5, 12, 19 novembre) condotte da Luca Erba – Experiential Learning Designer & Facilitator – Formatore ISN e sarà introdotto da Arik Strulovitz, negoziatore di fama internazionale con cui da anni collaboriamo, e Direttore Scientifico di ISN (International School of Negotiation).