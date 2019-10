“Shall we dance?” o Liechtenstein-Italia? La tv del 15 ottobre

Per la prima serata in tv, martedì 15 ottobre RaiUno alle 20.30 trasmetterà in diretta la partita di calcio fra Liechtenstein e Italia. Si è al terzultimo impegno della Nazionale, per quanto riguarda le qualificazioni ai Campionati europei del prossimo anno, con gli Azzurri che affrontano in trasferta il Liechtenstein. L’Italia fa parte del gruppo J, insieme con Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein.

RaiDue alle 21.20 proporrà la visione del film “Shall we dance?”, con Richard Gere e Jennifer Lopez.

Chicago: l’avvocato John Clark, all’apice del successo, innamorato della moglie Beverly e con due figli meravigliosi, decide di dare una scossa alla sua vita iscrivendosi, di nascosto, a un corso di ballo. Si trova così in un mondo a lui sconosciuto, fatto di musica, fisicità e passione. Il ballo diventa per John un’ossessione che nasconde al resto del mondo. La moglie, pensando che lui la tradisca, ingaggia un detective…

Canale Nove alle 21.25 trasmetterà il film “Ghost – Fantasma”, con Demi Moore e Patrick Swayze.

Fra Sam e Molly è il grande amore, ma lui viene ucciso in un agguato. Il suo fantasma resta vicino alla donna, ma non può comunicare con lei. Quando il defunto Sam scopre che è stato Carl, il suo migliore amico, a volere la sua morte, ha il problema di proteggere la donna dalle manovre del bieco mandante (c’è di mezzo del denaro sporco da riciclare) e trova la collaborazione della veggente Oda.

Su Rai5 alle 21.15 sarà la volta del film “Still Alice”, con Julianne Moore. La dottoressa Alice Howland è una rinomata docente di neuroscienze alla Columbia University. Felicemente sposata e madre di tre figli, Alice non presta molta attenzione alle piccole cose che le sfuggono di mente fino al giorno in cui, perdendosi nel suo quartiere, si rende conto che le sta accadendo qualcosa di terribilmente sbagliato. Ciò sarà solo l’inizio di una lunga lotta contro una precoce forma di morbo di Alzheimer, una battaglia che dovrà affrontare per continuare ad essere la Alice di sempre.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer e sulla rete di Cairo alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Una vita”, con David Venancio Muro e Sandra Marchena: padre Telmo rivela a Lucia quello che sa dei suoi genitori e la ragazza rimane profondamente scossa. Intanto, le domestiche si accorgono che Servante non è nella sua stanza e, dopo aver dato l’allarme, si mettono a cercarlo. Casilda, nel frattempo, rivela a Rosina, Leonor e Liberto di aver scoperto che Maria è sua madre e che quindi Maximiliano potrebbe essere suo padre.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà “Le Iene show”, condotto dal Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e la Gialappa’s band.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 c’è “Il libro di Henry”, con Naomy Watts; su Tv8 alle 21.30 “L’amore oltre la guerra”; su Rai4 alle 21.10 “Maze Runner – Il labirinto”, con Dylan O’Brien; e su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Ladre per caso”, con Jean Reno.

Ancora, su Iris alle 21 “La legge del più forte”, con Glenn Ford; e su Italia2 alle 21.15 “Il Signore degli anelli”, con Ian Mckellen.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”, con Jada Pinkett Smith, Michael Vartan e Hannah Hodson. Andranno in onda tre episodi intitolati “La resa dei conti”, “Indietro non si torna” e “Uno nel buio”. Nel primo, Christina ha problemi a gestire lo stress della sua vita e decide di affidarsi a un terapista. Nel secondo, Camille viene a sapere che Miles ha deciso di lasciare l’ospedale. Nel frattempo Bobby è intervistato in merito a un articolo su James River. Nel terzo, mentre Christina ora è a capo del James River Hospital, Bobbie e Steve devono decidere quando partire per Londra.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.10 la replica di “Temptation island vip”, condotto da Alessia Marcuzzi; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso; e su Real Time alle 21.10 il reality “Malati di pulito”.