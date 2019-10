La pioggia è arrivata nella notte tra lunedì e martedì a Bergamo. Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo ci spiega se durerà e quanto.

ANALISI GENERALE

Un veloce peggioramento del tempo, con piogge anche intense è previsto nella giornata di martedì. Da mercoledì il tempo andrà migliorando per l’allontanamento verso est del fronte instabile, ma già dalla sera di giovedì si affaccerà una nuova perturbazione atlantica. Temperature miti per il periodo.

Martedì 15 ottobre 2019

Tempo Previsto: coperto o molto nuvoloso ovunque al mattino con piogge deboli diffuse su Pavese, Milanese, Brianza, Varesotto, Comasco, Lecchese, pedemontana bergamasca e bresciana e rilievi alpini; altrove assenti o deboli isolate. Nel pomeriggio piogge moderate diffuse con rovesci anche temporaleschi di forte intensità possibili su Varesotto, Comasco, Brianza, Milanese, Pavese, Oltrepò e Lodigiano; sui rilievi alpini e pedemontana bresciana e bergamasca si avranno precipitazioni da deboli a moderate sparse e non escluso un breve ed isolato temporale; altrove deboli isolate o assenti. Nella sera schiarite a partire da Oltrepò e Pavese in graduale estensione al resto della regione. Rovesci anche temporaleschi localmente di forte intensità si trasferiranno tra la sera e la notte da ovest verso est su Bergamasco, Cremonese, Bresciano e Mantovano; rimangono piogge da deboli a moderate sparse in esaurimento sulle Alpi; altrove asciutto. Limite della neve al di sopra dei 2500-2800 metri.

Temperature: minime in forte aumento e massime stazionarie o in lieve aumento in pianura: minime comprese tra 14°/16°C, massime comprese tra 20°/24°C.

Mercoledì 16 ottobre 2019

Tempo Previsto: al mattino in prevalenza soleggiato su Alpi, Prealpi e pianura sud-occidentale, altrove irregolarmente nuvoloso con alternanza di schiarite ed annuvolamenti. Nebbia o banchi di nebbia al mattino con visibilità intorno 200 metri su medio-bassa pianura specie lungo il corso del Po. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato quasi ovunque, eccetto sulle Alpi dove si potranno avere addensamenti estesi e compatti che potranno limitare il soleggiamento. Nella sera-notte schiarite prevalenti con qualche addensamento esteso e compatto sulle Alpi. Precipitazioni generalmente assenti.

Temperature: minime in moderato o forte calo e massime stazionarie in pianura: minime comprese tra 8°/13°C, massime comprese tra 20°/25°C.

Giovedì 17 ottobre 2019

Tempo Previsto: in prevalenza soleggiato al mattino e al pomeriggio ovunque con qualche innocua velatura per nubi alte di passaggio. Banchi di nebbia o nebbia al mattino con visibilità intorno 200 metri su bassa pianura specie lungo il corso del Po. Dalla serata aumento della nuvolosità a partire da Oltrepò Pavese in rapida estensione al resto della regione ed entro notte cielo molto nuvoloso o coperto ovunque. Precipitazioni generalmente assenti.

Temperature: minime e massime stazionarie in pianura: minime comprese tra 8°/12°C, massime comprese tra 21°/25°C.