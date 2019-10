La Fondazione Mazzoleni anche quest’anno ha organizzato il Gran Galà Arte Cinema Impresa per promuovere la cultura, l’arte e l’imprenditoria d’eccellenza italiana nel mondo.

Un grande evento che si è svolto nell’antica Sala del Ridotto dell’Hotel Monaco Grand Canal in Piazza San Marco alla presenza di 240 ospiti provenienti da tutto il mondo.

Madrina della serata, presentata da Francesco Mogol e Tabata Caldironi, la spumeggiate e affascinate Alba Parietti che ha duettato simpaticamente sul palco con il patron Mario Mazzoleni.

Ospite internazionale l’attore americano Gary Dourdan, che è anche un apprezzato musicista oltre che volto noto per la serie tv CSI Miami.

Applausi per le esibizioni di Roberta Bonanno, ex di Amici e vincitrice del programma tv Tale e Quale di Rai1, e della giovanissima bergamasca Chiara Giovanelli, a cui è stato consegnato il Leone di San Marco come “cantante emergente 2019”.

Numerose le aziende premiate, nei vari settori, tra cui il bergamasco Dario Austoni per il Design e la Scuola di Moda SILV, che durante la serata ha presentato una elegante sfilata di moda con le alunne dell’istituto bergamasco, che hanno sfilato con gli stessi abiti da loro disegnati e realizzati.

Premio solidarietà anche per Suor Rosalina Ravasio, anche lei bergamasca doc e fondatrice della Comunità Shalom di Palazzolo, che da 33 anni opera per salvare moltissimi giovani dal tunnel delle tossicodipendenze. Un bell’evento, necessario per presentare e soprattutto promuovere le eccellenze italiane che il mondo ci invidia.

Durante la serata il presidente Mario Mazzoleni ha illustrato anche i progetti della Fondazione in ambito medico e solidaristico, un progetto ambizioso a cui la Fondazione con sede a Bergamo sta lavorando da tre anni.