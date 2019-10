I Comuni bergamaschi pagano in fretta, tanti prima delle scadenze – I dati paese per paese

I Comuni della provincia di Bergamo nel 2018 hanno pagato regolarmente il 76% delle proprie fatture, in media entro 28 giorni dalla data di emissione e tre in anticipo rispetto alle scadenze fissate.

È quanto emerge dai dati del sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (aggiornati all'8 aprile 2019) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha messo in luce un miglioramento sistematico dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni italiane: le 20 milioni di fatture del 2018 sono state saldate in media un giorno in anticipo rispetto ai tempi previsti dalla legge, in netta contrazione dai 10 giorni di ritardo del 2017 e dai 16 del 2016.

Secondo la normativa, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo è fissato a 60, così come per tutti i contratti delle altre pubbliche amministrazioni stipulati espressamente con tale scadenza, per la loro particolare natura.

La situazione in provincia di Bergamo

Come detto, in Bergamasca il rapporto percentuale tra l'importo pagato e l'importo complessivo delle fatture al netto della quota Iva e degli importi sospesi e non liquidabili, è del 76%: su un totale da pagare di circa 524milioni, ne sono stati saldati 403.

Il tempo medio di pagamento ponderato è pari a 28 giorni: si tratta del periodo intercorrente tra la data di emissione della fattura e la data di pagamento, ponderata con l'importo della fattura.

Il tempo medio di ritardo ponderato è invece di -3 giorni: è il periodo intercorrente tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento, sempre ponderata con l'importo della fattura. Il valore negativo indica il pagamento in anticipo.

Tra le migliori performance dei comuni bergamaschi, tra quelli che hanno almeno mille fatture, spicca Scanzorosciate: il tempo di pagamento medio è di 11 giorni, ben 26 quelli di anticipo.

Ottimo anche il risultato del Comune di Bergamo: pagamenti mediamente in 25 giorni, in anticipo di 18 rispetto alle scadenze.

Le percentuali di pagamento

Come si nota dalla mappa, i Comuni bergamaschi sono mediamente dei buoni pagatori: la colorazione di blu più intenso indica una percentuale maggiore di pagamenti regolarmente saldati.

Ritardo nei pagamenti

In questo caso la colorazione verde indica i Comuni che in media pagano le fatture prima della scadenza: il colore neutro indica pagamenti a ridosso della scadenza, le sfumature di rosso i pagamenti in ritardo (più intenso è il colore, più ampia è la forbice tra la scadenza della fattura e il pagamento della stessa).

Il tempo medio di pagamento

Chi fa trascorrere meno tempo tra la data di emissione della fattura e il pagamento? Sono i Comuni in azzurro: più si va verso il blu e maggiore è il numero dei giorni.

