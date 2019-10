Dalle tute blu bergamasche il “sì” alla trattativa del contratto metalmeccanico

Con una maggioranza più che assoluta, la consultazione tra i lavoratori metalmeccanici di Bergamo sulla piattaforma unitaria per il rinnovo del Contratto nazionale viene archiviata come uno dei risultati più positivi degli ultimi anni.

In 16.123 tute blu, su 18.200 coinvolte, hanno votato a favore della proposta che Fim Fiom e Uilm porteranno al tavolo della trattativa con Federmeccanica.



“Dopo circa 6 settimane in cui le categorie metalmeccaniche di Cgil, Cisl e Uil si sono adoperate per coinvolgere il maggior numero di lavoratori in centinaia di assemblee, riscontriamo un risputato più che positivo tra i lavoratori – dice Luca Nieri, segretario generale di Fim Cisl Bergamo -. Un voto convinto a una piattaforma che premia la capacità di avanzare richieste concrete, che cerca di dare risposte e di cogliere i cambiamenti e i problemi del nostro settore”.



Un settore che in provincia conta circa 55.000 lavoratori distribuiti su oltre 1700 imprese. I dati bergamaschi saranno ora raccolti a livello regionale e poi nazionale per far ripartire la trattativa già dalle prossime settimane, dopo che consigli unitari di Fim Fiom Uilm avevano approvato la piattaforma il 3 settembre scorso.

“Sicuramente il grande consenso ricevuto ci aiuterà a affrontare le difficoltà che incontreremo nella trattativa, dovute all’andamento del settore che oggi purtroppo vive una fase di affanno, e soprattutto alla complessità e delle richieste che andremo a avanzare – conclude il sindacalista della Fim -, che non sono solo economiche, ma anche normative e che seguono il solco di quanto portato avanti giù nel precedente rinnovo su strumenti orientati a Industria 4.0 e alle trasformazioni che ci troveremo da gestire in questi anni”.