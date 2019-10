Controlli sul sovraffollamento dei bus diretti a scuola, uno solo non in regola: multato

Nelle prime settimane del nuovo anno scolastico la Polizia Stradale ha organizzato dei servizi specifici mirati al controllo della capienza dei passeggeri a bordo degli autobus diretti agli istituti scolastici di Bergamo e provincia, al fine di tutelare la sicurezza degli studenti sui mezzi di trasporto pubblici.

Le pattuglie hanno operato controlli nei confronti di oltre 30 autobus, sia in ambito cittadino che extraurbano. Tutti gli autobus sono risultati in regola con la vigente normativa riscontrando solo in un caso una violazione inerente il sovrannumero di trasportati con la conseguente irrogazione al conducente della sanzione amministrativa.

Durante i controlli, una pattuglia è intervenuta su richiesta di un conducente di uno degli autobus per sedare un diverbio nato fra l’ autista stesso e 5 studenti per motivi legati ai loro comportamenti a bordo.

La Polizia Stradale continuerà nei prossimi mesi ad effettuare controlli sul regolare trasporto scolastico per garantire l’ incolumità dei passeggeri e l’osservanza della normativa in vigore.