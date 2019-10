La Bariano di ieri e di oggi fotografata dai suoi cittadini: gli scatti esposti in una mostra

Si è fatta vedere in una veste insolita, più bella che mai, la Bariano che domenica 13 ottobre è stata esposta in una mostra fotografica fatta in tutto e per tutto dai barianesi.

Ideata per la festa del paese, in programma ogni anno la seconda domenica di ottobre, con la mostra fotografica sono state esposte più di 60 foto, suddivise in due parti: in una sala della biblioteca comunale c’era la “Bariano di ieri”, con avvenimenti storici, giornate particolari o luoghi passati del paese, mentre in una seconda sala (sempre nella biblioteca) c’era la “Bariano di oggi”, con foto di tramonti, albe o semplicemente scatti di paesaggi fatti durante una passeggiata.

Più di 200 persone nella giornata di domenica 13 sono passate ad ammirare gli scatti. Tutti i visitatori sono stati chiamati a mettere un post-it a forma di cuore sulle loro foto preferite, uno per la parte nuova e uno per la parte di Bariano di ieri: quelle più votate saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune.

Sempre domenica, in mattinata, sono stati consegnati degli attestati di riconoscimento a chi nel corso dell’anno si è distinto per merito nella sua attività sportiva, imprenditoriale o di volontariato, per vittorie sportive o celebrazioni di anniversari.

Inoltre, sono state esposte le coperte che le ragazze e le signore di Bariano hanno preparato per il progetto Viva Vittoria contro la violenza sulle donne.

Una delle foto esposte nella mostra, di Ares Valenzano