Auchan-Conad, nessuna garanzia per i lavoratori: proclamato sciopero nazionale

Dopo la rottura delle trattative, due settimane fa, al termine di un incontro a Roma, si è tenuto martedì mattina un confronto con i rappresentanti del Gruppo Conad a livello regionale nella sede di Confesercenti a Milano. Anche in questa sede, tuttavia, non si è verificato alcun passo concreto in avanti.

Ora, nell’ambito della delicata cessione a Conad del Gruppo Auchan Retail Italia, è arrivato il momento della mobilitazione: per il 30 ottobre Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno proclamato uno sciopero nazionale per l’intero turno di lavoro in tutti i negozi di Auchan e Sma, nonché in tutti i punti vendita già oggetto di passaggio di ramo d’azienda verso Conad.

“Non abbiamo ancora risposte certe su quella che è la questione principale, cioè la tenuta occupazionale – hanno detto Giuseppe Errico, Nicholas Pezzè e Mario Colleoni per la Filcams Cgil di Bergamo – Conad non si è presa nessun impegno formale nei confronti degli oltre 18mila lavoratori coinvolti in tutt’Italia, di cui circa 500 nella provincia di Bergamo, fra il supermercato di Curno e i punti vendita SMA di Bolgare e Romano di Lombardia. Per loro, la cessione dovrebbe concretizzarsi entro il primo trimestre del 2020”.

Il 30 settembre scorso era stata presentata alla controparte una bozza di testo che ricomprendeva i temi cari al sindacato: tutela occupazionale, art. 18 e sua applicazione anche nella frammentarietà dei punti vendita, organizzazione del lavoro e agibilità sindacale.

“Al momento, invece, non conosciamo le prospettive di tutti i punti vendita né le future condizioni contrattuali di lavoro – proseguono i tre sindacalisti Cgil – Quello che ci è stato annunciato da Conad è, invece, l’intenzione di cedere una parte della rete vendita a terzi senza capire a chi e a quali condizioni. È stata poi disdettata la contrattazione integrativa vigente. Ecco perché non resta altro da fare se non scioperare”.

“A livello nazionale è stato proclamato lo sciopero per la vicenda Auchan -Conad, ma questo andrà declinato sui territori, perchè ogni negozio ha una storia a sé, e nostra intenzione è quella di parlare con i lavoratori per decidere con loro modalità e tempistiche di ogni mobilitazione” ha aggiunto Alberto Citerio, segretario generale Fisascat Cisl, che stabilisce i tempi per le dimostrazioni che il 30 ottobre, in concomitanza con la riapertura del tavolo al Mise.

“Quello di martedì è stato un incontro poco soddisfacente, proprio come ci aspettavamo – ha continuato Monica Olivari, che per Fisascat Cisl Bergamo ha partecipato alla riunione dove è stato confermato il passaggio del supermercato di Curno al gruppo Conad per il prossimo febbraio – Dopo la premessa che tutti gli argomenti in sospeso al tavolo nazionale non si sarebbero affrontati, non ci è restato che ascoltare i dirigenti fare la lista dei negozi che, quattro a settimana, cambieranno insegna e il rimpallo della situazione sulle questioni ancora aperte. FISASCAT ha precisato che organizzazione del lavoro e orari sono argomenti da discutere a livello territoriale, per cui abbiamo chiesto l’impegno a avviare un tavolo regionale e entrare nel merito delle questioni che sarà opportuno dirimere prima di definire ogni passaggio”.