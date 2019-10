Sara Giacomini, 15 anni di Villa d’Almè vince Elite Model Look

Il suo nome è Sara Giacomini, ha 15 anni, è di Villa D’Almé, studia all’istituto tecnico con indirizzo relazioni internazionali a Bergamo e ha una passione per la danza che pratica fin da bambina.

Segnatevi il suo nome: Sara Giacomini ha vinto il concorso Elite Model Look che si è concluso con l’evento finale alla Fabbrica del Vapore a Milano. Il concorso seleziona ogni anno migliaia di ragazze e ragazzi in tutto il mondo e rappresenta per i giovani intenzionati a intraprendere una carriera sulle passerelle una reale e seria opportunità di lavoro.

Nella categoria maschile ha vinto Matteo Gherardi, 18 anni, di Cernobbio in provincia di Como. Gherardi studia all’istituto tecnico con indirizzo energetico e la sua passione sono musica e sport, in particolare il canottaggio.