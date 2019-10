Problema al binario, il macchinista aziona il freno di emergenza sulla Cremona-Treviglio

È stato l’intervento del macchinista a scongiurare un nuovo incidente ferroviario sulla linea Cremona-Treviglio, la stessa su cui la mattina del 25 gennaio 2018, all’altezza di Pioltello, morirono tre persone e altre 50 rimasero ferite.

Ci sarebbe (il condizionale è d’obbligo, per ora) un nuovo guasto alla rotaia alla base del problema tecnico che domenica 13 ottobre ha costretto un macchinista di Rfi ad azionare il freno di emergenza per arrestare immediatamente il treno che stava conducendo.

Nel rapporto sembra sia stato messo nero su bianco “un difetto al giunto” come successe a Pioltello un anno e mezzo fa. Gli accertamenti dei tecnici sono in corso.

Il problema si è verificato domenica intorno alle 17.30, nel tratto compreso tra Crema e Castelletto Vaprio: il giunto avrebbe improvvisamente ceduto e il macchinista, fortunatamente, se ne sarebbe subito accorto, fermando la corsa del mezzo ed evitando incidenti.

La linea è stata sospesa e sul posto, pochi minuti dopo, sono arrivati i tecnici di Rfi che si sono messi al lavoro per sistemare il guasto. La circolazione ferroviaria è poi ripresa alle 22.30.

25 gennaio 2018, l'incidente di Pioltello costò la vita a tre donne

“Aspettiamo gli accertamenti che sono in corso – commenta l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Terzi -. Certo, questo fatto sarà un’ulteriore occasione per sedersi al tavolo con Rfi e chiedere degli aggiornamenti sulla situazione. Abbiamo ricevuto delle garanzie, soprattutto negli ultimi mesi, soprattutto per quel che riguarda la sicurezza di chi viaggia. Il pressing di Regione Lombardia con Rfi per nuovi investimenti è costante”.