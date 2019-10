Tutto è pronto per l’11ª edizione della Settimana per l’Energia, la manifestazione ideata e promossa da Confartigianato Imprese Bergamo sui temi della green economy e della sostenibilità che, precorritrice dei tempi, già dal 2009 si propone di sensibilizzare imprenditori, professionisti, istituzioni, cittadini e studenti sulle tematiche energetiche e ambientali dando vita a una settimana di incontri, workshop, convegni, iniziative per le scuole ed eventi per la collettività.

“METTIAMO ENERGIA IN CIRCOLO!”

Il titolo dell’edizione 2019, in programma dal 21 al 26 ottobre, è “Mettiamo energia in circolo: le sfide dell’economia circolare”.

Obiettivo della serie di appuntamenti ed eventi che si svilupperanno a Bergamo e nelle province lombarde sarà proprio quello di presentare e dibattere un tema sempre più all’ordine del giorno come quello del riuso.

Riuso inteso come riutilizzo, riciclo, condivisione e rigenerazione delle materie prime, dei prodotti e degli scarti di produzione, risorse, queste, che al termine del proprio ciclo di esistenza possono essere rielaborate per dar vita a nuovi oggetti.

Alla base di tutto c’è appunto l’idea dell’economia circolare ossia di un sistema economico pensato per potersi rigenerare da solo. Non si tratta di un’utopia ma di una concreta realtà, oggi più che mai d’attualità, anche sull’onda dei movimenti giovanili ambientalisti, che si oppone all’abitudine al consumo “usa e getta”, divenendo sempre più una filosofia di vita ma anche un modello produttivo a cui le imprese devono tendere.

Su questo tema la Settimana per l’Energia, grazie alla presenza di relatori di altissimo livello, cercherà di comprendere a che punto siamo, identificare quali siano le sfide aperte e quali le possibili soluzioni, illustrandone i benefici e promuovendo occasioni di sviluppo e riqualificazione per le aziende e le loro filiere, davanti a platee di imprenditori, professionisti, rappresentanti di istituzioni, ma anche di studenti e comuni cittadini.

ENERGIA, ECONOMIA CIRCOLARE E IMPRESE – I DATI

Secondo un’elaborazione dell’Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia su dati Unioncamere, i numeri relativi alle imprese lombarde e bergamasche che si occupano di rinnovabili ed economia circolare sono molto positivi.

Per quanto riguarda le fonti energetiche rinnovabili (FER), le imprese coinvolte in Lombardia sono 17.601, di queste l’86,8% sono installatori di impianti e tra questi la quota delle imprese artigiane si attesta al 75,8%. A Bergamo le imprese FER sono 2.039 di cui 89,8% installatori di impianti, con una quota di imprese artigiane nell’istallazione pari al 78,7%.

Sul fronte dell’economia circolare le imprese lombarde potenzialmente interessate sono 160 mila, di cui il 58,2% sono artigiane, mentre a Bergamo sono 18.217 di cui 65,7% artigiane.

Infine, le prime anticipazioni di un’indagine effettuata su un campione di imprenditori artigiani bergamaschi e delle altre province lombarde con vocazione al riciclo d’impresa, che verrà esposta il 25 ottobre in occasione della presentazione del Rapporto 2019 di Confartigianato Lombardia, mostrano che le due fasi del modello circolare sui cui intervengono maggiormente MPI e artigiani “green” del territorio sono la scelta delle materie prime e la gestione dei rifiuti.

(dati Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia)

TRA LE INIZIATIVE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DI EUSALP

Quest’anno la Settimana per l’Energia rientra nelle iniziative della Presidenza italiana di Eusalp, la macroregione Alpina dell’Unione Europea, che riunisce 48 regioni di sette Paesi europei (Germania, Francia, Italia, Austria, Slovenia, Svizzera e Liechtenstein). Per questo motivo la terza “EUSALP Energy Conference” si terrà eccezionalmente proprio a Bergamo il 22 ottobre, grazie all’organizzazione congiunta di Settimana per l’Energia e Regione Lombardia con il gruppo di lavoro sull’energia della macroregione, AG9.

L’incontro, dedicato a imprese dell’area casa, operatori ed istituzioni, avrà il titolo “Come promuovere gli investimenti per l’efficienza energetica nella Macroregione Alpina: la leva della ristrutturazione degli edifici pubblici” e i lavori costituiranno anche la 32ª Conferenza Organizzativa di Confartigianato Imprese Bergamo.

IL COINVOLGIMENTO DEL SISTEMA CONFARTIGIANATO LOMBARDO

Il palinsesto della Settimana per l’Energia prevede una serie di eventi a Bergamo e provincia e, per il terzo anno consecutivo, in altre 11 province lombarde.

Grazie al coinvolgimento dell’intero sistema regionale di Confartigianato Lombardia è infatti possibile partecipare ad eventi organizzati nelle rispettive province dalle Confartigianato lombarde: Alto Milanese, Apa Milano-Monza e Brianza, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese, e da Api – Associazione Piccole e medie Industrie Milano.

Il tavolo regionale, con la regia di Confartigianato Lombardia, prevede anche quest’anno il coordinamento scientifico del Politecnico di Milano.

IL TAVOLO SCIENTIFICO BERGAMASCO E I PATROCINI

Come ogni anno, gli appuntamenti bergamaschi sono stati studiati da un tavolo scientifico che, accanto a Confartigianato Imprese Bergamo, comprende i partner istituzionali ed economici del territorio bergamasco, tra i quali gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, Confcooperative Bergamo, ANCE Bergamo, il DIH di Imprese e Territorio, l’Università degli Studi di Bergamo, la Camera di Commercio con la sua azienda speciale Bergamo Sviluppo, l’Ufficio Scolastico per la Lombardia – ambito territoriale di Bergamo e il CETRI-TIRES (Centro Europeo per la Terza Rivoluzione Industriale).

Immancabili il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio di Bergamo e il patrocinio di Regione Lombardia, Comune e Provincia di Bergamo, della Fondazione Bergamo Smart City & Community e dei collegi dei Geometri e dei Periti Industriali.

GLI EVENTI DELLA SETTIMANA

Il programma della manifestazione prevede 25 appuntamenti tra cui 15 eventi e convegni del Sistema Confartigianato dedicati alle imprese, 6 eventi “collaterali” per imprese professionisti, e famiglie e 4 appuntamenti per le scuole.

Ecco in sintesi gli appuntamenti provinciali\regionali che più ci interessano come territorio di Bergamo (che troverete elencati nel dettaglio nel programma allegato).

EVENTO DI APERTURA SETTIMANA PER L’ENERGIA

Evento regionale di apertura

“Mettiamo energia in circolo: le sfide dell’economia circolare”

Lunedì 21 ottobre 2019 alle ore 11.00 – Sala Stampa Regione Lombardia – Milano – Piazza Città di Lombardia, 1

L’evento inaugurale si pone l’obiettivo di presentare una propria prospettiva di lettura del tema dell’economia circolare, declinandolo a misura delle imprese del territorio lombardo, e di introdurre la programmazione dell’intera Settimana per l’Energia, proseguendo idealmente il dialogo avviato nelle precedenti edizioni.

Saranno presenti, oltre al presidente di Confartigianato Lombardia Eugenio Massetti e al presidente di Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto Giambellini, l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo e l’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli.

GLI INCONTRI A BERGAMO E PROVINCIA



Convegno di Imprese & Territorio dedicato alle PMI bergamasche

“Energia, tutela ed efficientamento energetico: mettiamo in circolo la competitività d’impresa”

Lunedì 21 ottobre 2019 alle 18.30 – Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Via Torretta, 12.

Imprese & Territorio, da 12 anni organismo di rappresentanza delle associazioni delle PMI del territorio, nel 2018 ha creato I&T – Innovation and Technology Hub per rafforzare la capacità delle imprese di operare in aree strategiche quali l’innovazione tecnologica e l’impresa 4.0.

Nell’incontro verrà spiegato il bilancio di due anni di attività e, grazie alla partnership con Schneider Electric, verranno presentate importanti soluzioni per l’efficientamento energetico degli impianti produttivi del terziario avanzato e dei buildings.

Conferenza Organizzativa Confartigianato Bergamo /Terza Conferenza Energia EUSALP

Evento dedicato alle imprese dell’Area Costruzioni

“Come promuovere gli investimenti per l’efficienza energetica nella Macroregione Alpina: la leva della ristrutturazione degli edifici pubblici”

Martedì 22 ottobre 2019 alle ore 14.30 all’Auditorium i.lab Italcementi – Bergamo – Via Stezzano 87.

Confartigianato Lombardia, Regione Lombardia e Gruppo d’azione 9 di EUSALP collaborano alla terza Conferenza sull’Energia EUSALP nell’ambito della Settimana per l’Energia. Rappresentanti del mondo della politica, ricerca e sviluppo, fornitori di energia, associazioni imprenditoriali e professionisti del settore discuteranno i passi necessari per migliorare l’efficienza energetica nelle regioni Alpine, in linea con gli obiettivi di protezione del clima, partendo proprio dagli edifici pubblici.

I lavori, che costituiranno la 32ª Conferenza Organizzativa di Confartigianato Imprese Bergamo, metteranno a confronto le strategie territoriali dei diversi Paesi della macroregione Alpina in materia di efficientamento energetico degli edifici pubblici, presentando anche le differenti problematiche riscontrate dalle imprese.

Evento del Comune di Bergamo

Progetto sviluppo teleriscaldamento del Comune di Bergamo

Mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 14.00 – Auditorium Confartigianato Imprese Bergamo – Via Torretta, 12

Evento collaterale Ordine Architetti Bergamo

CIAM (Congresso Internazionale di Architettura Moderna) “Ragioni, Eredità, Prospettive”

Mercoledì 23 ottobre 2019 ore 9.30 – 18.30 – Aula Magna Ex Chiesa S. Agostino Bergamo – Piazzale S. Agostino, 2

Workshop di Bergamo Sviluppo

“Lo scarto diventa utile – nuovi materiali e soluzione tecnologiche per le imprese”

Giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 14.30 – POINT – Polo per l’Innovazione Tecnologica – Dalmine – Via Einstein

Durante l’incontro, organizzato da Bergamo Sviluppo in collaborazione con il PST Galileo Visionary District di Padova e con l’Università di Bergamo, verranno illustrate le caratteristiche tecniche e applicative di una serie di materiali derivanti da materie prime riciclate, materiali naturali e/o rinnovabili che trovano poi applicazione in svariati settori industriali (edilizia, plastica, packaging, ecc.). Verrà inoltre presentata una ricerca della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bergamo e di Enea relativa ai nuovi processi di recupero delle fibre di carbonio.

Evento Finale di Sistema Confartigianato

“Economia circolare: un ritratto in numeri e le best practice di EUSALP”

Venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 16.00 – Sala Belvedere Regione Lombardia – Milano – Piazza Città di Lombardia, 1

L’evento finale della Settimana per l’Energia si strutturerà in due momenti complementari: la prima parte prevede la presentazione del Rapporto 2019 dell’Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia, dedicata ai temi della green economy con interviste a tre imprenditori artigiani; la seconda parte affronterà l’analisi delle best practice di EUSALP, attraverso la lettura del Politecnico di Milano e di seguito attraverso il dialogo con le imprese e le associazioni di rappresentanza, gli esponenti della politica e delle istituzioni. L’obiettivo è di fornire uno stimolo concreto per incentivare ulteriormente l’adozione di un modello di economia circolare da parte dell’intera società.

Evento collaterale Ordine Architetti Bergamo

Convegno di chiusura CIAM – Congresso Internazionale di Architettura Moderna “Carta di Bergamo: proposte per il futuro della città”

Sabato 26 ottobre 2019 alle ore 15.30 – Accademia Carrara – Bergamo – via San Tomaso, 58