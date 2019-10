Mercatanti, in 180mila sul Sentierone. E su Instagram vince… la polenta

La festa dei Mercatanti si è conclusa con un clamoroso successo. Più di 180 mila persone hanno “assaltato” i banchi per gustare le specialità di tutta Europa ma anche quelle nostrane. In tantissimi non hanno resistito alla tentazione di immortalare con uno scatto dello smartphone qualche istante di quattro giorni indimenticabili per poi postarlo sui social.

Confesercenti ha voluto premiare la migliore fotografia con un cesto di prodotti tipici: il riconoscimento se l’è aggiudicato l’utente di Instagram Debora Falgari (“debfotograf”). Nella sua istantanea è racchiuso tutto lo spirito dei Mercatanti: le bancarelle, il Sentierone, la torre dei Caduti e il cielo azzurro come sfondo.

È stato invece sorprendente, ma fino a un certo punto, l’esito del concorso proposto dal sindaco Giorgio Gori dedicato alla bancarella preferita dal popolo dei social. Tra venditori di wurstel, crepes, biscotti, paella e pita l’ha spuntata la…polenta.

Il Mercatante più votato su Instagram è stato infatti Marco Previtali, che ha portato sul Sentierone i prodotti della sua azienda agricola di Sant’Omobono. Lo scatto che lo ritrae mentre mescola la polenta in un grande paiolo ha fatto il pieno di “like” e visualizzazioni, sbaragliando la concorrenza. I sapori europei sono insomma stati apprezzatissimi come sempre, ma il gusto della tradizione bergamasca resta imbattibile.

Marco Previtali di Sant'Omobono

“Siamo molto soddisfatti di come è andata – commenta Giulio Zambelli, vicepresidente di Confesercenti – e cogliamo l’occasione per ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato e sostenuto. Un enorme grazie anche a tutti i visitatori che ogni anno apprezzano il nostro evento. Non resta che dare l’appuntamento all’anno prossimo”.