Luci, finta neve e slitta con le renne: Antegnate, al centro commerciale il clima è già natalizio

Solo pochi giorni fa eravamo alle prese con l’ultimo caldo, un colpo di coda dell’estate che ha regalato anche alla Bergamasca un settembre soleggiato e dalle temperature sopra la media stagionale.

Dall’estate al Natale il passo è però brevissimo, soprattutto se si tratta di un centro commerciale. Succede così che ad Antegnate il clima natalizio sia già scoppiato, anche se il calendario dice che alla festività religiosa più “sentita” manchino ancora più di due mesi, dieci settimane abbondanti.

Domenica 13 ottobre: all'Antegnate Shopping center il clima è già natalizio

Domenica 13 ottobre chi ha deciso di passare dall’Antegnate Shopping Center è stato quindi catapultato direttamente a dicembre e alle festività di fine anno, con l’esterno dell’imponente struttura già abbellito con lucine, finta neve e slitta di Babbo Natale con tanto di renne.

Del resto, non è mai troppo presto per iniziare a pensare (e ad acquistare) i regali per familiari, parenti e amici. Soprattutto se a ricordarlo è un centro commerciale.