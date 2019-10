La bellezza di castello Silvestri e palazzo Vezzoli: la prima giornata Fai a Calcio

Calcio non ha fallito il suo debutto nelle Giornate Fai d’Autunno: un grande successo di pubblico domenica 13 ottobre, lungo un percorso davvero suggestivo.

Per l’ottavo anno il Fondo Ambientale Italiano ha organizzato le giornate autunnali, dedicate alla scoperta dell’Italia attraverso itinerari tematici e aperture speciali che permettono di visitare luoghi insoliti e straordinari di tutto il Paese: 260, complessivamente, i comuni coinvolti a sostegno della campagna di raccolta fondi del Fai “Ricordati di salvare l’Italia”.

L’edizione 2019 delle Giornate FAI d’Autunno è stata dedicata al bicentenario de “L’infinito”. La Delegazione FAI di Bergamo, il Gruppo FAI Giovani e il Gruppo FAI Bassa Bergamasca hanno giocato con i versi di Leopardi per scovare le infinite sorprese che il nostro territorio regala, spingendo lo sguardo oltre quella siepe, più mentale che fisica, che ci impedisce di allargare l’orizzonte della nostra conoscenza a luoghi vicini, ma negletti o valorizzati meno del dovuto.

Il Gruppo FAI della Bassa Bergamasca, in particolare, ha guidato i visitatori alla scoperta di Calcio, paese ricco di storia e con qualche chicca inaspettata. Gli Apprendisti Ciceroni con l’appoggio della Pro Loco Calciana hanno permesso ai visitatori di aggirarsi tra i Muri Dipinti e divertirsi nello scoprire le storie che raccontano.

Anni fa il Comune ha deciso di trasformare le vie e le piazze di Calcio in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto, un’esposizione composta da 47 Murales realizzati da artisti di calibro nazionale e internazionale. Divertente anche la tecnologica caccia al tesoro, in un intreccio di indizi e simbolismi veri o presunti, fra i Muri d’Autore per le strade del paese, grazie all’App CLUERZ, scaricabile sul cellulare.

Un’altra occasione per sentirsi piccoli/grandi e grandi/piccoli sono stati gli immancabili “giochi perduti”, lungo la centralissima Via Papa Giovanni XXIII, completamente pedonalizzata per l’occasione.

Ricche di quel fascino un po’ decadente le due residenze aperte ai visitatori in questa occasione: Castello Silvestri, immerso nei giardini di oltre un ettaro di estensione e posto sopra un’altura dove un tempo sorgevano edifici di epoca romana, e Palazzo Vezzoli-Turra, storica dimora della famiglia Secco-D’Aragona, in cui nel tempo è stato inglobato un sacchificio.

La visita del Palazzo si è completata nel Giardino Agosti, un tempo della stessa proprietà, oggi parcellizzata, con la visita della ghiacciaia.

Non sono mancati eventi speciali: la musica del bassotuba di Gianmario Strappati, Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo; il gruppo di rievocazione storica delle Dame Viscontee di Pandino che hanno messo in scena un matrimonio d’epoca a Castello Silvestri. Palazzo Vezzoli-Turra ha accolto anche alcuni abiti di scena provenienti dal Teatro alla Scala di Milano.