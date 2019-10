Infortunio sul lavoro in via Marzanica: 20enne in gravi condizioni

Grave incidente sul lavoro a Bergamo, in via Marzanica. A farne le spese, secondo le primissime informazioni, un ragazzo di soli 20 anni impegnato in un cantiere edile, schiacciato da un carico di sabbia.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenute l’automedica e l’ambulanza. Per i rilievi allertati i carabinieri del comando provinciale di Bergamo e gli agenti della Questura.

I soccorsi sono scattati in codice rosso. Significa che le condizioni del ragazzo sono serie.