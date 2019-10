Il quartiere di Valtesse e la sua modernità, magnifica e da incubo

La modernità è una locomotiva bellissima, scagliata a sasso nel tempo e nello spazio, a gridare l’orgoglio dell’uomo per il proprio progresso: porta, nella sua corsa precipitosa, pane e giustizia, ponti e canali, ciminiere e falansteri. Ma la modernità è anche cancellazione di orizzonti e paesaggi, è rumore ed angusti e fumosi agglomerati umani, è bruttezza desolata, talvolta, e disordine e malanni nuovi nuovi. Insomma, la modernità può essere un gran bene come un gran male.

La nuova Valtesse, sorta sulla sinistra del fondamentale asse stradale di via Ruggeri da Stabello, che collega la città con le valli Brembana e Imagna, e racchiusa tra la strada e il tortuoso corso del Morla, sembra raccontare entrambe le storie della nostra modernità: magnifiche sorti e progressive, ma anche un sogno di progresso che, a tratti, può assumere l’aspetto di un incubo da ubriachi.

Prendiamo la chiesa, con relativo convento francescano, di Sant’Antonio di Padova, che è il punto di riferimento religioso della comunità e che dà il nome a questa zona del più vasto quartiere di Valtesse: sembra tutto, meno che una chiesa, con quelle lamiere e quegli oblò, che sembrano usciti più dal Korova Milk Bar di “Arancia Meccanica” che dalla tradizione religiosa nostrale. Ebbene, finchè la modernità è immaginata dal genio di Kubrik, in un film provocatorio e straordinario, la cosa è efficace e perfino gradevole esteticamente: ma, nello specifico, questa chiesa/officina è davvero brutta da far paura. E, probabilmente, proprio questo voleva essere, nelle intenzioni degli illustri architetti che, all’inizio degli anni Settanta, la immaginarono esattamente così: brutta ed aliena.

Infatti, proprio i tre progettisti affermarono che l’edificio derivasse da “…un ‘gioco della negazione’ e che ‘si sviluppa sia a livello urbano con un oggetto violentemente estraneo’, sia nell’interno dell’oggetto attraverso un uso di colori, forme e materiali volutamente contraddittorio e in certa misura ‘brutalistico’ (Casabella, n. 361, 1972)”.

Ecco, questa fu la modernità della Valtesse dell’altroieri: in un’epoca di delirio operaistico, di occupazioni, scioperi e canzoni di risaia, anche la chiesa doveva sembrare una fabbrica. Il santo d’Assisi, il poverello, doveva rappresentare i nuovi poverelli, che entravano, ogni santo giorno, con la schiscetta in mano, dai cancelli dei grandi opifici.

L’idea sarebbe anche buona, per la verità: i tempi cambiano e il Lumpenproletariat cambia con loro. Tuttavia, si può celebrare la classe operaia anche senza innalzare in Valtesse un monumento di lamiera e vetroresina: altrimenti, secondo questa logica, nel XVII secolo, le chiese avrebbero dovuto avere l’aspetto di mattatoi o di lazzaretti.

Insomma, il primo approccio a questa zona della città è malamente influenzato dalla sensazione sgradevole che mi ha sempre dato la vista di questo tristissimo edificio di culto: un’invincibile impressione di forzatura ideologica che, da sempre, mi danno alcuni fenomeni di quegli anni grigi e violenti, come i preti operai o i proletari in divisa.

Una cosa buona per le soffitte, insieme ai dischi dei Camaleonti e a certe croste di artisti concettuali, che, oggi percepiscono la propria brava pensione. Certo, non tutta la modernità di Valtesse mi fa lo stesso effetto, per fortuna. Vedremo di dirne anche bene, la settimana che viene.

Alla prossima.